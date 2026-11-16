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El alemán Alexander Zverev recibió este lunes, durante el Masters ATP de Turín, el imponente trofeo de número 1 mundial de 2026.

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"Creo que es la cosa más especial, el mayor logro de mi carrera", dijo Zverev, quien este año también conquistó sus primeros títulos de Grand Slam: Roland Garros y el US Open.

"El año pasado, jugando el Masters, me decía: 'sí, quizá pueda ganar un Grand Slam, quizá pueda jugar bien durante el año', pero ni siquiera me imaginaba que podría estar aquí, con este trofeo en las manos", declaró durante una ceremonia en la que recibió el trofeo.

"Terminar el año como número 1 mundial es, creo, la cosa más especial", prosiguió el alemán, que considera haber vivido "el mejor año de su vida".

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Zverev, de 29 años, desbancó al italiano Jannik Sinner, ausente del circuito por lesión en la segunda mitad del año, del trono de número 1 mundial a principios de noviembre.

El alemán firmó un año soñado tras ganar los títulos de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, además de ser finalistas de Wimbledon.

*Con información de AFP