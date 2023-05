"Vamos a impugnar": Carlos Pineda habla a través de un "live" (video)

Carlos Pineda habló a sus seguidores de lo que está ocurriendo en Guatemala.

EN CONTEXTO: Carlos Pineda responde a suspensión de candidaturas

El candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, realizó un "live" en su cuenta de Facebook para hablar de los últimos acontecimientos.

El Registro de Ciudadanos suspendió todas las candidaturas de la agrupación política por acatar el amparo de la Sala Sexta y anunció que ningún candidato de este partido puede hacer campaña electoral.

Pineda aseguró en su video que es una decisión ilegal y que este lunes 22 de mayo van a impugnar esta decisión para que nuevamente puedan seguir inscritos.

"Vamos a impugnar la decisión del Registro de Ciudadanos, la Sala Sexta tiene que conocer y pueden restituir lo que dijeron y enmendar el error que cometieron", dijo Pineda.

También habló que habían grupos de poder que no querían dejarlo participar, entre estos grupos mencionó al Gobierno de Guatemala, a ciertos empresarios, a constructores y crimen organizado.

Dijo que sus adversarios, los tres que van abajo en las encuestas, ya tienen acuerdos con estos grupos de poder.

Además, dijo que si en Guatemala no habían elecciones libres, caería en una dictadura como Nicaragua y Venezuela.

"Guatemala está a punto de caer en algo irrecuperable", "La cara de la corrupción que es Manuel Baldizón", "Tengo persecución del Estado", "Me han querido involucrar con el narcotráfico, yo odio las drogas", "Me van a matar", "Hoy ya no tengo inmunidad, a ver si no se les ocurre catear mi casa o finca, vayan no van a encontrar nada. A menos que se les ocurra plantar algo", fueron algunas de las frases que mencionó en el video.

Pineda acusa a Mulet

Pineda también aprovechó para acusar a Edmond Mulet, candidato presidencial de CABAL. Aseguró que el plan original era que Mulet y Sandra se fueran a segunda vuelta para que Mulet le ganara, pero como él se coló ahora lo quieren bajar de la contienda.

"El siempre ha vivido de la política, vendía niños, sino miren medios internacionales. Es por eso que él no ha dejado de atacarme y atacarme, por eso no voy a foros, porque solo van a atacarme", agregó.