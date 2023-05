Así fue como Carlos Pineda denunció públicamente a "La Patrona"

En abril pasado el candidato presidencial, Carlos Pineda, denunció un supuesto plan para asesinarlo.

El candidato a la presidencia por Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, denunció el 13 de abril pasado un supuesto plan para asesinarlo y mencionó a una mujer conocida como "La Patrona".



En ese entonces, Pineda publicó en un video en sus redes sociales en el cual explicó que se enteró de un plan de varios sicarios en Petén que fueron contratados para asesinarlo.

"Me enteré de que ya me mandaron a matar, y por tres diferentes fuentes que contrataron a un grupo de sicarios de San Andrés Petén, liderado por una tal "La Patrona" y los contrataron para que me mataran. Yo jamás he tenido enemigos, pero veo que ahora ya los tengo", dijo en ese video.

Además, agregó que presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP).

El candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, denunció públicamente que tenía información que lo querían matar.



Dijo que presentó la denuncia ante el MP pero además ofreció Q300 mil a quien le de más información para capturar a los sicarios contratados pic.twitter.com/m2XEB1Z3MH — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 13, 2023

Cae "La Patrona"

Este jueves 11 de mayo la Policía Nacional Civil (PNC) y MP realizaron cinco allanamientos en Santa Elena y Sayaxché en Petén, donde confirmaron la captura de dos personas, entre ellas una mujer identificada como "La Patrona".

A estas personas se les vincula con una red de asociación ilícita y conspiración para el asesinato. De forma preliminar se sabe que "La Patrona" fue identificada como Yenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo de 25 años y Arnoldo Gualna Botzoc.

En una residencia allanada, se incautaron varias armas de fuego. Pineda, reaccionó a la captura en Petén de estas dos personas.

Pineda dijo a Soy502 que se siente feliz y agradecido con las autoridades, principalmente con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP). Además, aplaudió al juez que giró la orden de captura contra ambas personas detenidas este jueves.

"Yo lo denuncié y como comencé a ser conocido, figura pública y ahora lidero las encuestas para la Presidencia, el caso avanzó. Ahora, hay que brindarle protección a "La Patrona" debido a que la pueden intentar rescatar para que no hable sobre los otros integrantes de esa red que opera en el Sur de Petén", aseguró Pineda.

Minutos más tarde, Pineda publicó un video en redes sociales donde hace públicas sus felicitaciones a los agentes de la PNC y fiscales del MP.