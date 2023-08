Ella es Lucrecia Peinado, la próxima primera dama de Guatemala

-

La guatemalteca se ha convertido en la próxima primera dama de Guatemala tras anunciarse el triunfo de su esposo, Bernardo Arévalo, en la segunda vuelta electoral.

La noche del domingo 20 de agosto, el candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla fue proclamado como el próximo presidente de Guatemala tras arrasar en la segunda vuelta con el 58.01% del total de votos a su favor.

En ese contexto, el nombre de su esposa comenzó a resonar en las redes sociales al convertirse automáticamente en quien será la próxima futura dama del país.

Su nombre es Lucrecia Peinado, tiene 62 años y es una médica y cirujana graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha ejercido su profesión durante más de treinta años.

Lucrecia es esposa del futuro presidente de Guatemala. (Foto: Instagram)

"Soy médica de profesión desde hace 30 años. Me he dedicado a dirigir, monitorear y evaluar programas de salud y desarrollo como gerente en programas de salud, pero también he trabajado con programas de adolescencia y en otros temas de desarrollo", dijo en una entrevista con el medio Ruda Gt.

Lucrecia es madre de seis hijos junto a Bernardo Arévalo. Para ella, convertirse en primera dama es "un espacio de oportunidad" para el que, de manera inconsciente, se ha preparado a lo largo de los años.

La profesional estuvo cerca del ahora próximo presidente, durante las giras en la capital y en el interior en tiempo de campaña electoral. Ahí, pudo constatar que muchas personas tienen necesidad, pero también alegría y energía por querer salir adelante.

"Al regresar de uno de los mítines, Bernardo me dijo: 'si esto pasa, yo me voy a entregar estos cuatro años' y yo dije: 'si él se entrega, yo voy atrás, nos entregamos", expresó al medio citado.

Tras conocer la victoria de su esposo, Peinado compartió un video reflejando la euforia que vivieron desde el balcón de un hotel junto a todo el equipo de Movimiento Semilla. "¡Gracias! Guatemala florecerás. ¡Sí se pudo!", escribió.

View this post on Instagram A post shared by Lucrecia Peinado (@lucreciapeinadoficial)

View this post on Instagram A post shared by Ruda (@ruda.gt)

View this post on Instagram A post shared by Lucrecia Peinado (@lucreciapeinadoficial)

*Con información de Rudagt