¿Qué pasará con los resultados electorales tras la suspensión de Movimiento Semilla?

Abogados coinciden en que la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla no afecta la oficialización de resultados electorales, ni la toma de posesión.

Luego que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendiera de manera provisional al partido Movimiento Semilla, abogados coincidieron en que la decisión no afecta el proceso de oficialización de resultados, ni la toma de posesión de ninguno de los candidatos electos por esa agrupación política.

"Es evidente la presión política hacia el Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, pero la suspensión no puede darse durante el proceso electoral y aún seguimos en época electoral, hasta que el TSE plantee lo contrario, lo cual, según el Acuerdo 1-2023 del tribunal electoral será hasta el 31 de octubre", manifestó Gerson Sotomayor, abogado experto electoral.

Además, indicó que, tal como ha ocurrido con otros partido políticos suspendidos, el Congreso no puede retirar ninguna de las facultades del mismo, hasta que la resolución de la cancelación no esté en firme, pues "el partido político continúa existiendo, independientemente de la suspensión, que es un acto temporal, no definitivo, por lo que el Legislativo no puede tomar ninguna decisión al respecto; por lo que los diputados y el binomio presidencial debe de tomar posesión el próximo 14 de enero".

Mientras que el abogado constitucionalista, Mario Fuentes Destarac, opinó a través de sus redes sociales, donde recordó que la voluntad del pueblo es soberana y que ya se expresó en las urnas, "sin que se haya demostrado fraude electoral alguno, por lo que procede que el TSE declare la validez de los comicios y adjudique los cargos".

De igual forma indicó: "El TSE debe aplicar la norma que prohíbe la suspensión de partidos durante el proceso electoral, y la plena observancia del principio de alternancia de los representantes del pueblo el 14 de enero de 2024".

Por su parte, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells, "la suspensión provisional no cambia nada... es una resolución que no está firme".

También recordó que existe un amparo provisional emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que se estableció que la orden del juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, no afecta la segunda vuelta electoral ni el cambio de binomio presidencial, tal como lo establece la Constitución.

"El amparo está otorgado y allí está clarísimo... la CC fue clara que eso no se podía presentar ahorita y punto. El propio registrador de Ciudadanos dijo que era una orden ilegal, aquí, lo amenazaron o lo llegaron a traer... él rechazó la ejecución de esa orden del Juez", subrayó Balsells.

Para el abogado, al parecer la intención real es "crear un caos o un desorden y que todo el mundo se esté preguntando ¿y ahora qué? Es decir, crear espacios de incertidumbre desde el Gobierno, esa es un clara evidencia que estamos viendo".

Por su parte, el constitucionalista Gabriel Orellana recordó que la Constitución garantiza un debido proceso y establece que nadie puede ser privado de sus derechos, como la personalidad jurídica de un partido político, sin que exista sentencia firme en un tribunal competente y en este caso es el TSE.

"El Registro de Ciudadanos le está llevando el rumbo al juez, pero llegará un momento donde el TSE establecerá que esta es una suspensión que es temporal, no definitiva, tenga sentencia firme, es decir, tiene que agotar todas las instancias posibles. Al día de hoy, el Registro no ganaba nada con ponerse a antagonizar con el juececito este porque llevaba las de perder", manifestó Orellana.

Además recordó que el juez Séptimo se está basando en leyes ordinarias como la del Crimen Organizado, mientras que los partidos políticos, que "no son un club social ni una organización benéfica, sino que son entidades de derecho público" que se "rigen única y exclusivamente por la Ley Electoral y de Partidos Políticos".

A decir del abogado constitucionalistas, el Ministerio Público (MP) y el juez Séptimo están actuando de una manera "miope" y con "ignorancia", pues esta situación "nunca se debió haber llegado", porque el Presidente, Vicepresidente y diputados son electos por elección popular.

"El pueblo soberano de Guatemala se manifestó y, de conformidad con la Constitución, eligió a sus representantes", por lo que a criterio de Orellana, de no dejarse tomar se estaría realizando un "golpe de Estado" y podría llegar a afectar al país con sanciones establecidas en los Acuerdos, Tratados y Convenios internacionales que el país ha suscrito.

¿Qué corresponde ahora?

Para Balsells, el partido Movimiento Semilla debe de presentar de inmediato un recurso de nulidad ante el TSE, para que los magistrados lo conozcan y acepten o rechacen la posición.

Además, indicó que se puede presentar también un amparo para que la CC o la CSJ garantice que tomen posesión.

Mientras que Orellana indicó que Movimiento Semilla tiene en este momento todas las cartas jurídicas de las ley guatemalteca e internacional, siempre que ninguno de sus simpatizantes no lleguen a la violencia "por el momento", de lo contrario "sería una carta mal jugada, primero hay que seguir todo el proceso jurídico, porque el pueblo soberano de Guatemala los eligió a ellos con una mayoría apabullante".