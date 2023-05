Capturan a "La Patrona", a quien Carlos Pineda señaló de planificar su asesinato

Este jueves 11 de mayo las autoridades realizan varios allanamientos en Petén y capturaron a "La Patrona".

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizaron cinco allanamientos en Santa Elena y Sayaxché en Petén, donde confirmaron la captura de dos personas, entre ellas una mujer identificada como "La Patrona".

A estas personas se les vincula con una red de asociación ilícita y conspiración para el asesinato. De forma preliminar se sabe que "La Patrona" fue identificada como Yenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo de 25 años y Arnoldo Gualna Botzoc.

En una residencia allanada, se incautaron varias armas de fuego.

La denuncia de Carlos Pineda

En abril pasado, el candidato a la presidencia por Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, denunció un supuesto plan para asesinarlo y mencionó a una mujer conocida como "La Patrona".

"Me enteré de que ya me mandaron a matar, y por tres diferentes fuentes que contrataron a un grupo de sicarios de San Andrés Petén, liderado por una tal "La Patrona" y los contrataron para que me mataran, yo jamás he tenido enemigos pero veo que ahora ya los tengo", dice en el video.

Además, agregó que presentó la denuncia ante el Ministerio Público y hasta ofreció una recompensa a quien le brinde más información.

"Desde ya como es una propuesta de mi plan de trabajo, ofrecer recompensas para incentivar el actuar para combatir la delincuencia, estoy ofreciendo Q300 mil a quien me dé más información para que me ayuden a capturar a estas personas", sostiene Pineda.

#Guatemala #Política #ÚltimaHora #EstáAconteciendo #CarlosPineda, candidato a la presidencia de Guatemala, ha advertido que sicarios, liderados por "La Patrona", habrían sido contratados para quitarle la vida. pic.twitter.com/2luFfGLyhq — América Latina Noticias (@LatamClarinero) April 17, 2023

Pineda reaccionó a los allanamientos de las autoridades en sus redes sociales.