Embajada de EE.UU. en Guatemala reacciona por allanamiento en el TSE

La noche de este 29 de septiembre, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció tras el allanamiento realizado en las instalaciones del TSE.

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala reaccionó a través de las redes sociales, tras las diligencias de allanamiento que se realizaron este 29 de septiembre, en las instalaciones centrales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

We condemn @MPguatemala's raid on @TSEGuatemala. We will pursue accountability for those who participate in efforts to undermine the democratic transition to President-elect @BArevalodeLeon. Institutions must respect the will of Guatemalan voters. https://t.co/lWLRlrL0AL — Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) September 30, 2023

"Condenamos el allanamiento del MP Guatemala al TSE. Exigiremos Rendición de Cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo Bernardo Arévalo", indicaron en su publicación.

Además, recordaron que las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo de Guatemala.

.@WHAAsstSecty: Condenamos el allanamiento del @MPguatemala al @TSEGuatemala. Exigiremos #RendiciónDeCuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo @BArevalodeLeon. Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo… https://t.co/IiGKqM1tpk — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 30, 2023

El allanamiento en el TSE

Desde la mañana y hasta horas de la noche de este 29 de septiembre, la FECI realiza un allanamiento en las instalaciones centrales del TSE. Según ellos, con el fin de recabar información para fortalecer una investigación.

SIGUE PNC / MP EN EDIFICIO DEL TSE



Cerrada 6 avenida 1 calle zona 2 a 1 calle zona 1



Realizan diligencias.



Favor seguir utilizando vías alternas de 8 avenida y 4 avenida del Centro Histórico. pic.twitter.com/DpAcjemiv0 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 30, 2023

"El caso no guarda relación con el partido político Movimiento Semilla y se encuentra bajo reserva judicial, de conformidad con el artículo 314 del Código Procesal Penal", indicó el MP.

También reiteraron que las diligencias son parte de un seguimiento a los allanamientos efectuados en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE).

Estas acciones generaron que magistrados del TSE se presentaran a la Corte de Constitucionalidad para presentar un amparo. Además, diversos sectores se han pronunciado para condenar las diligencias que realiza el MP.