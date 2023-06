Zury Ríos: "En nuestro gobierno no vamos a tener miedo para aplicar pena de muerte"

-

Zury Ríos asegura que en su gobierno no tendría miedo de aplicar la pena de muerte. Mientras tanto, otros candidatos indicaron sus posturas en ese tema.

Durante el debate realizado por Agexport y TV Azteca "Guatemala Decide", realizado el recién pasado martes 30 de mayo, la presidenciable de la coalición Valor-Unionista, Zury Ríos se refirió a la pena de muerte y aseguró que no tendrán miedo para aplicarla.

"La pena de muerte está contemplada en la Constitución Política de la República, solamente el Congreso puede quitarla, derogarla. Hoy el Congreso de la República se encuentra en su último debate, para precisamente volver el tema del indulto y establecer los delitos", dijo Ríos en una de sus intervenciones.

Además, dijo que no es cuestión de quién quiera aplicar la pena de muerte, sino que es un proceso judicial y que será la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien condenará a un privado de libertad, responsable. También que no es una decisión del presidente y que no tendrá miedo para aplicarla.

"La pena de muerte está contemplada en la Constitución. En nuestro gobierno no vamos a tener miedo para aplicarla en caso de ser necesario", aseguró la presidenciable.

¿Qué piensan otros candidatos?

Por su parte, el presidenciable de Cabal, Edmond Mulet afirmó que el "habla de la vida", "nunca de la muerte" al ser consultado sobre el tema de la reactivación de la pena de muerte.

Mientras tanto, Sandra Torres de la UNE afirmó que no, que es inaplicable y que no es posible. "Porque el indulto fue derogado en el Gobierno del FRG, cuando el General Efraín Ríos Montt era el Presidente del Congreso", puntualizó.

Manuel Conde presidenciable de Vamos dijo que sí a la pena de muerte y que se debe devolver el indulto al presidente, "si la vamos a aplicar porque es constitucionalmente reconocida, legislada. Un presidente que siempre subrayaba responsabilidades, pidió al Congreso que le quitaran el derecho al indulto para estropear el proceso de la pena de muerte", afirmó en una de sus intervenciones.

El candidato de Victoria, Amílcar Rivera dijo que sí está de acuerdo con la pena de muerte y aseguró que lo primero que debería hacerse es denunciar el Pacto de San José. "Tengo el carácter y tengo el temperamento para poderlo hacer. Yo como usted guatemalteco estamos cansados de las extorsiones, de las muertes y de las violaciones", reiteró.

