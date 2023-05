Los fuertes señalamientos que realizó Amílcar Rivera contra otros candidatos (video)

El candidato Amílcar Rivera realizó fuertes señalamientos contra otros candidatos durante un debate.

La noche de este martes 30 de mayo se realizó el debate "Guatemala Decide", en el que participaron los candidatos: Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Zury Ríos de la coalición Valor-Unionista; Edmond Mulet del partido Cabal, Manuel Conde de Vamos y Amílcar Rivera de Victoria.

Los aspirantes presentaron diferentes propuestas en relación al combate al contrabando, aduanas, impuestos, canasta básica y hasta la pena de muerte. Durante una de sus intervenciones, el presidenciable Amílcar Rivera realizó fuertes señalamientos en contra de los otros candidatos.

"Guatemalteco, usted que me está viendo en su hogar quiero pedirle que me permita decirle en nombre suyo a estos cuatro candidatos que están aquí que son parte del sistema corrupto que nos han hecho daño", afirmó Rivera.

Además, aseguró que fueron ellos quienes en "contubernio" con el actual Gobierno de Guatemala han quitado candidatos. "Son ellos los que nos tienen con inseguridad, con falta de trabajo, con falta de medicinas", puntualizó Rivera.

Contra Sandra Torres

Amílcar Rivera también recordó a Sandra Torres que ella le pidió que se integrara a la UNE, cuando él era alcalde de Mixco e incluso le rogó para ello.

Además, dijo que el presidenciable de Cabal tiene diputados que están co-gobernando. Sin embargo, Mulet negó las acusaciones y aseguró que es su primera participación política. Pero, Rivera y Ríos le recordaron que varios diputados buscarán la reelección con Cabal.

"El señor López en Quiché ¿no es tu candidato?", dijo Rivera. A lo que Mulet respondió: "No es mi diputado". "Pero, ¿es su candidato o no? Es su candidato y él es actual diputado, no sea mentiroso", increpó Rivera al presidenciable de Cabal.

Estos fueron los señalamientos: