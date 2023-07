48 Cantones acude al TSE y si no son escuchados "habrá medidas drásticas"

-

Representantes de los 48 Cantones de Totonicapán llegaron al TSE para respaldar los votos emitidos por los guatemaltecos el 25 de junio.

El presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, dio a conocer la mañana de miércoles 5 de julio, que entregarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se respete la soberanía del país y de los votantes en las urnas.

De acuerdo con lo declarado por Pacheco, junto con representantes de consejos de alcaldes, pueblos indígenas, xincas, garífunas y otras organizaciones civiles, se hará la entrega del memorial que respalda los resultados de votos de la primera vuelta electoral.

"Se entregará un memorial al Tribunal Supremo Electoral en dónde nosotros respaldamos la decisión tomada el 26 de junio de 2023, en donde aceptaron y dieron válidas las Elecciones. Nosotros venimos a respaldar esa decisión para que se vea la voluntad del pueblo, y no estamos coaccionando a nadie, todos vienen por su propia voluntad (...) Lo de la CC es algo ilegítimo, porque no era el procedimiento y no es el procedimiento. También vamos a llevar un memorial a la CC en donde solicitamos que dejen sin efecto el amparo", dijo Pacheco.

"Nos manifestamos a favor de la democracia, no a favor de un partido político. No queremos que la democracia se vea vulnerada porque nosotros ya elegimos. Todos elegimos, llama la atención que hasta este año se oponen por la sorpresa que se dio (...) venimos a exigir y a apoyar al pueblo para que se lleve a cabo lo que ya se decidió", sostuvo Pacheco.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, entrega un memorándum al TSE para respaldar los resultados de las Elecciones del 25 de junio. pic.twitter.com/e8Rb1BNib2 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) July 5, 2023

Finalmente, reiteró que tomarán decisiones más drásticas en el caso de que no sean escuchados. Sin embargo, no se adelantarán a dar detalles, pues aún se están organizando para las próximas medidas que tomarán.

"Movilizaciones masivas"

Cabe recordar que el martes 4 de julio, las Autoridades Indígenas de 48 Cantones de Totonicapán amenazan con "movilizaciones masivas" si no se revoca la resolución de la CC respecto a una nueva revisión de escrutinios .

"Exigimos a la Corte de Constitucionalidad revocar de inmediato su resolución que a todas luces busca mantener el estado de corrupción institucionalizada y cleptocracia de los últimos años", señalaron las Autoridades Indígenas de 48 Cantones de Totonicapán, de lo contrario advierten que realizarán "movilizaciones masivas".

En conferencia de prensa, 48 Cantones exigió también al Tribunal Supremo Electoral (TSE) "resolver en un tiempo máximo de tres días la oficialización de los resultados y resolver de forma individualizada cada uno de los casos que fueron presentados y no generalizar de forma arbitraria la anulación de todos los resultados", y con ello, "respetar la voluntad del pueblo de Guatemala".