"Piénselo dos veces", el aviso de pobladores para "acarreados"

-

Los pobladores de Granados, Alta Verapaz, hicieron esta advertencia usando mantas y volantes.

En Granados, Baja Verapaz, los vecinos han esparcido volantes con la leyenda "AVISO IMPORTANTE"

Eduardo Sam Chun compartió las imágenes en su cuenta de Twitter, donde se lee en los volantes: "Si piensa ir a votar a Granados, piénselo dos veces y evite ser golpeado o quemado"

Los vecinos no quieren "acarreados" o personas que no sean del municipio que voten en su pueblo o que hayan venido su voto. "No elegirán por nosotros", se lee en las imágenes.

Además, en una manta localizada en la calle escribieron el mensaje "No al acarreo de gente, vecinos fuertemente organizados".

Los vecinos se organizaron para asegurar la democracia. (Foto: Twitter / @SamChun_informa)

Durante este día de elecciones se han visto varios casos así, en que organizaciones han realizando duros esfuerzos para evitar "acarreados", incluso haciendo uso de la fuerza.

El caso de San José del Golfo ya tuvo consecuencias graves, pues los vecinos confundieron a los voluntarios del Tribunal Supremo Electoral con personas que vendieron su voto. Luego de amenazarlos con gasolina y prenderles fuego, la Junta Electoral Departamental de Guatemala retiro a los voluntarios, que posteriormente renunciados. En este momento no hay centros de votación en el municipio para salvaguardar la integridad de las voluntarios.