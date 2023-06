Aldo Dávila: "Alerta, el fraude se está gestando"

-

El diputado Aldo Dávila aseguró que se está gestando un fraude.

TE INTERESA: Revocan la inscripción de Aldo Dávila como candidato a diputado por VOS

El diputado Aldo Dávila denunció que la página "donde voto" del Tribunal Supremo Electoral no funciona y aseguró que es parte del fraude que quieren hacer para las Elecciones Generales.

"No sean descarados que no se les note tanto, anoche empezaron los apagones a nivel nacional y ahorita si usted trata de meterse a la página donde voto y no le da los datos", aseguró.

Posteriormente mostró que intentaba ingresar a la página y esta no funciona.

"Alerta, alerta pueblo de Guatemala, el fraude se está gestando, no le estoy dando cuento, la gente me está diciendo, votaba a seis cuadras de mi casa y ahora me están mandando a otra zona, que no se les nota hombre, no sean descarados", afirmó el congresista.

Alerta Alerta Aleta!!! pic.twitter.com/NlgDgHZhRI — Aldo Dávila (@aldodavila_gt) June 19, 2023

La página no funciona desde horas de la mañana de este lunes 19 de junio, sin embargo el Tribunal Supremo Electoral tiene disponibles otras opciones para que la población conozca en dónde le toca votar.

Entre las opciones está enviar un mensaje de texto al 3994-4444 donde solo se debe colocar el número del CUI o bien llamar al 2236-5600.