Alto funcionario de EE.UU. habla con canciller por segunda vuelta electoral

Un alto funcionario de los Estados Unidos confirmó que sostuvo un diálogo con el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro, en relación a la segunda vuelta electoral.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian A. Nichols aseguró que sostuvo una comunicación con el canciller guatemalteco Mario Búcaro.

Durante su comunicación, el alto funcionario estadounidense afirmó que le indicó a Búcaro la importancia de la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y que los guatemaltecos tienen el derecho de elegir a sus autoridades.

"Dialogué con Mario Búcaro sobre la importancia vital de permitir que la segunda vuelta electoral de Guatemala se lleve a cabo sin interferencia o acoso a candidatos y partidos. El pueblo guatemalteco merece el derecho a elegir sus propios líderes. -PROHIBICIÓN", se lee en la publicación de Brian A. Nichols.

Segunda vuelta

Se tiene previsto que la segunda vuelta de elección presidencial se realice el próximo 20 de agosto, en la cual participarán el binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y los presidenciables del partido Movimiento Semilla.

Sin embargo, en los últimos días la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) ha realizado acciones en contra del partido Semilla y en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE).