Así fue el cierre de la campaña política de Sandra Torres

La candidata a la presidencia por la UNE, Sandra Torres, realizó este viernes 18 de agosto el cierre de su campaña política en el mercado La Terminal, zona 4.

Desde Los Miseria Cumbia Band, hasta peleas de lucha libre, así se desarrolló el cierre de campaña de la candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres y del vicepresidenciable Romeo Guerra.

El cierre de campaña se efectuó este viernes 18 de agosto en el mercado La Terminal, en la zona 4 de la ciudad.

Durante su discurso, Torres agradeció a todo su equipo de campaña por el trabajo realizado, así como a las personas que votaron por ella en la primera vuelta.

"Vamos a ganar las elecciones", sentenció, al tiempo que dijo que el domingo 20 de agosto "defenderán" junto con sus fiscales de mesa "los votos que se emitan" porque "está en riesgo la democracia" y porque les "quieren robar las elecciones".

"El MP (Ministerio Público) evidenció que hay digitadores afiliados al partido (Movimiento) Semilla... allí tenemos actas, allí tenemos pruebas", subrayó.

Al tiempo, que pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) "garantías para un proceso electoral transparente donde se respeten los resultados y la voluntad del pueblo".

"Todo esto es porque hemos hecho una campaña en defensa de la familia, siendo consistentes de lo que decimos y de lo que hacemos. Yo lo que he dicho y hecho lo he dado de frente porque doy la cara. El que nada debe, nada teme. El que está limpio, ni jabón necesita y a mí me han perseguido políticamente. Trataron de sacarme del ruedo, pero acá estoy", manifestó.

Mientras que el candidato a la vicepresidencia, Romeo Guerra, no sólo leyó varios versículos de la Biblia, sino que, al estilo de Jimmy Morales, recitó un fragmento del Himno Nacional: "Ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado", luego de ello aseguró que esa parte "seguramente fue escrita para este tiempo, pues no permitiremos que nos escupan a la cara" los gobiernos con agendas extranjeras.

"Vamos a gobernar a Guatemala poniendo a Dios primero, pero después a los guatemaltecos porque son el centro del Gobierno", manifestó.