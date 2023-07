Elecciones 2023: Las reacciones tras resolución de la CC

-

La CC mantiene su apoyo al proceso electoral, pero denegó amparo del TSE que ordenaba a ciertas autoridades abstenerse de decisiones que puedan afectar la segunda vuelta

La tarde de este sábado 22 de julio, el pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió denegar el amparo presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentado el 21 de julio (expediente 4148-2023) en el que se solicitaba accionar en contra de ciertas autoridades gubernamentales de abstenerse de emitir decisiones que afecten el proceso de la segunda vuelta electoral prevista para el 20 de agosto.

El TSE pedía amparo en contra de los siguientes funcionarios, argumentando que esas personas vulneran el Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del TSE:

David Napoleón Barrientos, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob)

Henry Reyes Chigua, titular del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef)

Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Organismo Judicial (OJ)

María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP)

Wuelmer Gómez, Procurador General de la Nación (PGN)

Edwin Ardiano, director general de la Policía Nacional Civil (PNC)

Edwin Martínez, titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin)

A la vez, la CC recordó que ya emitió decisión respecto al expediente 3985-2023 donde el TSE solicitó un amparo para que se desarrolle la segunda vuelta con los resultados del 25 de junio, es decir el balotaje entre Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla para disputar la presidencia de Guatemala.

En un un comunicado la CC hace saber que lo dispuesto por el Acuerdo 1328-2023 publicado el 14 de julio en el que el ente electoral publicó en el Diario de Centro América los resultados oficiales de elección presidencial de la primera vuelta del 25 de junio, no puede ser afectado por lo decidido por un órgano jurisdiccional de naturaleza ordinaria.

Ante la resolución de este sábado surgieron diversas reacciones: El exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval tuiteó: "La CC con su tibieza, deliberadamente, le está abriendo la puerta a los golpistas".

Mientras que el diputado electo al Parlacen por el Movimiento Semilla, Raúl Barrera, expresó: "Los cargos ganados el 25 de junio y la participación de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta están protegidos provisionalmente por la CC, en los términos de la resolución emitida hace nueve días. No ganamos un centímetro. No perdimos un centímetro. Seguimos igual."

Por su parte, usuarios de redes sociales expresaron su molestia, uno de ellos escribió en la cuenta de la CC que: "¿Por qué insisten en quedar bien con Dios y con el diablo? No se puede, simple."

Otro internauta expreso: "Han podido ponerle un alto al ataque que se vive desde las instituciones cooptadas contra el TSE y no lo han hecho. dejan las puerta abierta a más ataques planeados desde Casa Presidencial".

Otro de los comentarios que recibió apoyo de los internautas dice: "CC demandamos respondan a este amparo y no se escuden en uno anterior que no responde a las demandas específicas. Nuestros impuestos les pagan para trabajar y no abreviar procedimientos".