Así votó un guatemalteco en Estados Unidos

Un guatemalteco, que vive en Estados Unidos, votó por primera vez en el extranjero y narró su experiencia con Soy502.

Daniel Contreras, un guatemalteco que reside en Estados Unidos, narró a Soy502 la experiencia de ejercer su voto por primera vez fuera de su tierra natal. Contreras emitió su sufragio en Virginia, Estados Unidos, en un centro de votación ubicado en Arlington.

Contreras acudió a las 13:30 horas locales y manifestó que su experiencia fue buena y no encontró ninguna dificultad. Eso sí, comentó que no encontró información con facilidad para conocer su centro de votación.

"Mi primera experiencia fue buena, bastante rápida. Lo confuso fue que ni la Embajada (de Guatemala) ni el consulado de aquí (Virginia) tenían información acerca de dónde ir a votar. Lo encontré en un grupo en redes sociales", afirmó Contreras.

"El empadronamiento venció aquí en marzo. Yo me empadroné cuando fui a sacar mi cédula. No tenían horarios de cuándo era la celebración, me parece que eran iguales a los de Guate de 8 de la mañana a seis de la tarde", destacó.

Comentó que al llegar al centro de votación, ubicó un letrero que le indicaba el lugar en donde debía votar. Detalla que había ventas de comidas y artesanías guatemaltecas.

"Pasé rápido, había unas 20 mesas y todo bien", explicó, afirmando que en el lugar había ventas de comida guatemalteca que llevaron a muchos a la nostalgia por su tierra.

MIRA LAS IMÁGENES:

Así estuvo el ambiente de votaciones en Arlington, Virginia, Estados Unidos. Video: Comunidad Guatemalteca en EEUU @soy_502 pic.twitter.com/ENRPCdGCwz — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 25, 2023

Centro de Votación en Estados Unidos. Foto: Daniel Contreras/Soy502

Foto: Daniel Contreras.

El voto en el extranjero en 2023

Hasta el 31 de marzo de 2023, el TSE reportó 90,846 guatemaltecos empadronados. El pleno de magistrados del TSE espera que el porcentaje de participación aumente en esta segunda ocasión.

Para este proceso, el TSE habilitó 17 centros de votación divididos en cuatro circunscripciones electorales. Estos atenderán de 7:00 a 18:00 horas.

En las Elecciones de 2019, el TSE empadronó a 63,695 guatemaltecos en Estados Unidos, quienes podían acudir a las urnas y emitir el sufragio. Sin embargo, la participación fue del 1.15%, ya que solo 734 guatemaltecos acudieron a los centros de votación habilitados y votaron. El abstencionismo alcanzó el 98.85%.

Según el conteo de los votos que consta en los registros del Tribunal Supremo Electoral, de esos 734 votos, 705 fueron válidos, 27 nulos y 2 en blanco.

El partido político que más votos recibió fue el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) con 235, seguido por Vamos con 109 y Humanista con 84, el resto obtuvo menos de 49 votos.