Crece incertidumbre por sistema de transmisión de resultados de juntas electorales

Los partidos políticos han solicitado al TSE no permitir que las Juntas Electorales tengan su propio sistema de transmisión de resultados electorales.

Las Juntas Electorales del Distrito Central y Departamental de Guatemala adquirieron un sistema de transmisión de resultados electorales por el que gastarán cerca de Q7.2 millones. Este sistema no es vinculante y es en paralelo al sistema por el que el TSE pagó Q148 millones.

El rechazo en contra de los sistemas de las Juntas Electorales aumenta, sin que el TSE tome una decisión sobre qué pasará con los contratos. Mientras, las Juntas aseguran que están a la espera de la respuesta del máximo ente electoral.

Los fiscales de los partidos políticos volvieron a reiterar su intención para que no se permita que las juntas tengan estos sistemas. Las dudas aumentaron luego de participar en un simulacro de estos métodos.

El fiscal de VOS aseguró que el simulacro dejó más dudas que respuestas. "Es lamentable que se usen estos sistemas, lo hacemos en aras de la transparencia, no tenemos nada en contra de las Juntas ni de las empresas. Ya que no van a ser vinculantes esos datos nos llama más la atención porque es otro sistema que va a hacer prácticamente lo mismo, es una duplicidad de esfuerzo y trabajo", aseguró.

La fiscal de Semilla aseguró que no tiene lógica pagar dos veces por lo mismo. "No se ha sometido a estrés suficiente este sistema para ver si va a funcionar el día de la Elección, no entendemos cual es la lógica de tener un sistema en paralelo, no nos queda de todo claro la función que tendrá este sistema y nos preocupa de sobre manera", concluyó.

TSE sin tomar una decisión

El pasado 15 de junio, el pleno de magistrados aseguró que analizaría los dos contratos para determinar la legalidad de los mismos, sin embargo a este martes todavía no han tomado una decisión.

La presidenta Irma Palencia dijo que el tema no ha sido discutido en pleno pero que también están preocupados por la fecha y la cercanía de las Elecciones. Se espera que este miércoles 21 de junio tomen una decisión.