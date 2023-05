Los Baldizón denuncian amenazas de muerte de Carlos Pineda

Los miembros de dos partidos políticos diferentes denunciaron que fueron amenazados por Carlos Pineda, quien quedó fuera de la contienda electoral tras un amparo.

EN CONTEXTO: Los 6 puntos para entender la suspensión de Carlos Pineda como candidato

"Asegúrense que se van a morir", fue parte del mensaje que Carlos Pineda, le habría hecho llegar a Jorge Baldizón, luego que una acción interpuesta por el partido político que él representa, lograra suspender las candidaturas de Prosperidad Ciudadana.

La denuncia no fue sólo contra Baldizón, también se la extendió al secretario General del partido Cambio, quienes presentaron el amparo y contra Elder Martínez, de Organizaciones Políticas de Cabal, la agrupación que impulsa a Edmond Mulet como candidato a la presidencia.

"Desconozco por qué me está involucrando. Él está convencido que los tres amenazados fueron los artífices de que él ya no pueda participar como candidato a la presidencia. Creo que está muy confundido o lo tienen mal informado, el problema es que ya comenzó a lanzar amenazas de muerte infundadas", detalló Martínez del partido Cabal.

Tanto Baldizón, como Martínez, explicaron que la amenaza llegó a través de terceras personas, incluso por texto a través de las aplicaciones de mensajería instantánea y que todas las pruebas serán entregadas ante el Ministerio Público (MP) al momento de presentar las denuncias penales correspondientes.

"Pineda es un hombre que no puede manejar sus emociones, por lo que es un hombre muy peligroso... En mi caso, incrementé mi seguridad y la de mis hijos desde el primer día que presentamos las acciones", detalló Jorge Baldizón.

Por aparte, Martínez dijo tener miedo, ya que él es una persona que siempre ha conducido sólo su vehículo. "Nunca he tenido la necesidad de tener seguridad, pero ahora creo que será necesario, ya que cada día las amenazas se incrementan. Me dicen que me tiene entre ceja y ceja, que ya no me meta en lo que él cree que estoy metido, que mi vida corre riesgo y que él es un hombre peligroso. El temor es latente", sentenció.

La denuncia de Manuel Baldizón

El 9 de mayo, cuatro días después que el partido Cambio presentó el amparo que suspendió las candidaturas de Prosperidad Ciudadana, Manuel Baldizón presentó una denuncia en contra de Carlos Pineda por varios delitos, pero uno de ellos fue "amenazas".

Según Jorge Baldizón, la amenaza en contra de su padre fue directa, no a través de terceros como está ocurriendo ahora con Martínez y con él. "Su inestabilidad es complicada, una persona así no puede llegar a ganar la presidencia, es un peligro para todos", manifestó.

Mensajes de intimidación

En una reunión sostenida por el partido político Cabal, varias personas, en especial dos de diferentes departamentos, denunciaron que también han recibido amenazas de muerte de Pineda, que hace llegar a través de terceros.

Desde que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó el amparo, Pineda ha vinculado a Edmond Mulet con las acciones contra Prosperidad Ciudadana, argumentando que él está interesado, ya que sería el presidenciable que ahora van a impulsar en su lugar.

Soy502 intentó obtener una postura de Carlos Pineda sobre este tema. Sin embargo, las llamadas no fueron respondidas. Pineda anunció que dará conferencia de prensa este lunes 22 de mayo a partir de las 15:30 horas.

El amparo

El viernes 5 de mayo, el partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón, presentó un amparo en contra Prosperidad Ciudadana, con el cual pedían suspender las candidaturas de todos los impulsados por esa agrupación política debido a varios vicios legales detectados en una de sus Asambleas.

El 19 del mismo mes, el Tribunal Sexto de lo Contencioso Administrativo otorgó la medida, con lo que Carlos Pineda y los candidatos a diputados, Parlamento Centroamericano, alcaldes y presidenciables quedaron fuera de la contienda provisionalmente, a menos que sus acciones en la Corte de Constitucionalidad, frenen la sentencia.