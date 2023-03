Así fue la reacción de Baldizón por el rechazo de su candidatura como diputado

Manuel Baldizón se pronunció después de que el TSE rechazara su candidatura a diputado por el partido Cambio.

A través de una transmisión en vivo, Manuel Baldizón se pronunció por la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que rechazó su inscripción como candidato a diputado este sábado 4 de marzo.

"Esto es parte de un proceso (...) mi equipo legal está analizando detenidamente cada detalle de lo expuesto en esa resolución. Yo, como doctor en derecho, sí les puedo decir que existe el principio de territorialidad nacional", aseguró Baldizón.

También detalló que no se puede tomar en consideración una sentencia extranjera: "Es como que quisiéramos aplicar leyes de otro país en nuestra propia república".

"Yo no he sido vencido en juicio, soy inocente de lo que se me acusa y cualquier cosa que estuviesen queriendo colocar en una resolución de ese tipo sería tratando de evitar mi participación", aseguró el excandidato.

La resolución del TSE

El Registro de Ciudadanos del TSE confirmó el rechazo a la inscripción de Baldizón como candidato a diputado por el partido Cambio. Esto debido a que fue condenado en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.

Además, Baldizón se encuentra ligado a proceso en dos casos, conocidos como: Transurbano y Odebrecht.