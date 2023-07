Bernardo Arévalo despeja las dudas más comunes de los internautas (video)

-

Así responde Bernardo Arévalo a supuesta desinformación sobre él que ha circulado en redes sociales.

¿Es uruguayo?, ¿Es comunista?, ¿Va a imponer el aborto?, ¿Va a expropiar?, ¿Quitará la Iglesia?, son algunas de las preguntas más comunes que surgen sobre el candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo.

Y ante varios suposiciones que han creado algunos en las redes sociales, Arévalo decidió aclarar esas interrogantes.

En su res social grabó un video donde se dirigió a la población:

¿Eres Uruguayo?

"Yo soy guatemalteco, la Constitución en el artículo 144 establece que es guatemalteco de origen todas las personas que nacen en territorio guatemalteco y las personas que nacen fuera del país de padre o madre guatemalteca. Tengo la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando tenía 18 años yo nací en el exterior porque mis padres estaban exiliados no por gusto. Lo que pasa es que no hay que creer las mentiras".

¿Eres comunista?

""Ay Dios...por favor", en primer lugar es que esa pregunta cómo se puede responder serio. Yo tengo la suerte de que he escrito tanto sobre estos temas, tengo serie de 10 libros como 30 artículos, ensayos, etc. donde tengo clara mi posición que lo único que les puedo decir es quien diga que soy comunista o no sabe leer o es un gran mentiroso (a), ya que ellos vayan a explicar cuál es la razón".

¿Vas a expropiar mi casa?

"Ese es el tipo de mentiras absurdas que da casi pena responderlas. Nosotros hemos dicho cuando ya me lo han preguntado en serio y gente responsable no lo s que andan diciendo eso nosotros somos muy claros y decimos que defendemos la propiedad privada, como está escrito en la constitución, la propiedad privada de las personas y de las comunidades."

¿Cerrarás la iglesia para que reine el demonio?

"Nosotros vamos a proteger todas las religiones, la libertad de culto es fundamental todas las religiones tienen que ser protegidas por el estado que tiene que ser laico".

¿Aprobarás el aborto?

"Otra vez lo voy a repetir nosotros ya hemos dicho, la legislación guatemalteca así como está queremos que se quede, punto."