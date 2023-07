Bernardo Arévalo exige al TSE oficializar los resultados electorales

-

El candidato a la presidencia por el Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, exigió al TSE oficializar los datos electorales.

El candidato a la presidencia Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, exigió a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se oficialicen los resultados electorales.

Según el candidato, los retrasos que se han dado en la oficialización y entrega de cargos, han causado la pérdida de 12 días de campaña electoral.

En tanto, Karin Herrera, candidata a la vicepresidencia, indicó que hasta este miércoles 12 de julio, restan 38 días efectivos de campaña y "estamos preparados para salir a hablar con los ciudadanos para que nos conozcan, pero los obstáculos que han planteado los mismos de siempre, han impedido que podamos hacerlo".

Al mismo tiempo recordó que, a pesar de las voces de fraude que se escuchaban en el ambiente previo a la segunda revisión de escrutinios, "Semilla sumó más votos".

¿Investigan a Semilla?

"No sabemos qué están investigando, porque hasta el momento no nos han notificado nada, ni preguntado nada... Como partido siempre hemos actuado apegados en derecho y sabemos que no va a prosperar ninguna diligencia en nuestra contra... Llegaremos a la segunda vuelta", manifestó Arévalo.

Mientras que el diputado Samuel Pérez dijo que no es la primera vez que se han planteado acciones en contra de Semilla, pero se han desestimado.

"Se han inventado muchas cosas, pero se han desestimado porque no tienen validez. No afectan ni al partido, ni la candidatura de Bernardo Arévalo, ni la de Karin Herrera", sentenció.