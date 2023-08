Bernardo Arévalo habla en CNN sobre su padre: "Mi tarea es cuidar su legado"

-

Bernardo Arévalo concedió su primera entrevista como presidente electo de Guatemala.

En entrevista con Fernando Del Rincón para CNN en Español, el candidato electo para la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo, habló sobre el legado que dejó su padre Juan José Arévalo, expresidente del país (1945-1951).

Bernardo señaló que con mucho respeto se dedicó a la ciudadanía y que sigue los pasos de su padre, sin embargo, resaltó que él no es "Juan José Arévalo", sino Bernardo Arévalo, su hijo.

"Para el cierre de campaña se reunió mucha gente y dediqué unas palabras a mi padre, cómo no hacerlo (...) les agradezco porque el nombre de mi padre abrió puertas y corazones, pero les dije, yo no soy mi padre, yo estoy siguiendo su camino y quiero que lo sigamos todos, pero yo no soy Juan José Arévalo, soy Bernardo Arévalo, y mi tarea es cuidar su legado, a partir de esos principios, que son plenamente vigentes, son buscar con el pueblo las soluciones que demanda la historia de Guatemala en este momento", añadió.

En la entrevista, la cual es la primera que concede para la televisión tras ser electo presidente, Bernardo comentó que su padre, expresidente de Guatemala, no quería que ninguno de sus hijos se dedicara a la política.

"De hecho cosas simpáticas, mi padre no quería que ninguno de sus hijos se dedicara o considerara estar en la política (...) Él quería que yo fuera geólogo", señaló. "Ahora sí que me toca picar piedra", sentenció.

Además, Bernardo Arévalo habló sobre los planes que tiene para el periodo que gobierno.

Durante la entrevista también expresó que su partido, Movimiento Semilla, buscará consensos en el Congreso para lograr la aprobación de iniciativas de ley en beneficio de la población.