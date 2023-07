Bernardo Arévalo: "No vamos a obedecer una decisión espuria"

-

Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla se pronunció después de una acción promovida por el MP que pide se suspenda la personalidad jurídica de esa agrupación política.

El presidenciable del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, se pronunció después de que se diera a conocer que, por solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), se suspendiera la personalidad jurídica de esa agrupación política.

Durante una entrevista en CNN en Español, Arévalo aseguró: "No vamos a obedecer a una decisión espuria". Además, indicó que existen ilegalidades e irregularidades en ese caso.

El presidenciable aseguró que preparan acciones legales por la resolución judicial, ya que el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche está "profundamente comprometido con la corrupción".

Mientras tanto, en redes sociales indicó: "Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer", se lee en la publicación.

Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer.



La semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada. #GuatemalaEsSemilla — Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) July 13, 2023

Arévalo detalló que cuando se conoció de la falsificación de una firma se denunció al responsable. Sin embargo, nunca tuvieron información de la mencionada investigación.

La suspensión

A solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, que promueve a Bernardo Arévalo como candidato a la presidencia.

Pero la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 92, refiere que después de la convocatoria a Elecciones Generales, no se podrá suspender a ningún partido político.

De acuerdo con Rafael Curruchiche, en mayo del 2022 un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al Movimiento Semilla y al realizarse la prueba científica por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), concluyó que la firma y letra fueron falsificadas.

Curruchiche señaló que existen indicios de que más de 5 mil personas habrían sido adheridos falsificando la letra y firma, así como que la misma firma y huella se le habría puesto a varios ciudadanos.

El fiscal también denunció de que habrían adherido a doce personas ya fallecidas. Así como: firmas sin nombres y hojas de afiliación alteradas.

Curruchiche detalló que en su momento, Bernardo Arévalo, secretario general y presidenciable del Movimiento Semilla, denunció a Jaime Gabriel Gudiel Arias y presentó una copia del documento de adhesión masiva, firmado por Samuel Pérez y Alberto Sánchez, como representantes de Semilla, y el equipo de adhesión, representado por Ileana y Ashley Gudiel, por medio del cual, el partido pagó 7 quetzales por firma recolectada. En total, sumaban aproximadamente 25 mil firmas, por lo que la FECI asume que se pagó en total la cantidad de 175 mil quetzales.

También señaló que no tiene determinado por el momento el origen del financiamiento para esta recolección de firmas, por lo que señaló que podría dar pie a un posible delito de lavado de dinero u otros activos.