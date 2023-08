¿Por qué Bernardo Arévalo considera necesario ampliar el Gobierno?

-

Para el Presidente Electo, Bernardo Arévalo, el Estado debe de crecer con la contratación de más personas en todo el territorio nacional.

Incrementar los puestos de trabajo en el Gobierno es parte de las acciones que el presidente electo, Bernardo Arévalo, realizará con el propósito de cumplir varias de sus propuestas de campaña, así lo reveló durante la entrevista que ofreció a Soy502, pocos días antes de la segunda vuelta electoral.

Según Arévalo, antes de hablar de ampliar o reducir el Estado, los guatemaltecos deben de preguntarse: ¿Qué queremos que haga el Gobierno y qué funciones queremos que cumpla?

Para explicar su propuesta, Arévalo habló del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el cual, según el presidente electo, tiene una infraestructura con la capacidad de atender las necesidades de tan sólo el 35% de la población en Guatemala, por lo que el 65% de la población no está cubierta.

"Para resolver este problema, hay que crear capacidades en el MSPAS" y para ello es necesario incrementar el tamaño del Gobierno, porque "ahora hay regiones completas donde no existen Puestos o Centros de Salud para garantizar la atención primaria", detalló.

La propuesta de Arévalo incluye la construcción de 400 nuevos Puestos de Salud, de los 3,500 que se requieren para cubrir el déficit real del país y así cumplir con los estándares internacionales; pero "no hay suficiente personal para cubrirlo".

"Eso implica más personal y más infraestructura", sentenció.

La misma situación ocurre en Educación, donde "no existen" institutos de diversificado y "para poder cubrir el déficit del 74% tengo que construir nuevos institutos, esos tienen que tener nuevos maestros", manifestó el mandatario electo.

"Es decir, el problema con el tamaño del Estado en realidad es un problema con la eficiencia del Estado. Lo que a nadie le sirve es un Estado, grande o pequeño, que no cumple sus funciones. Lo que necesitamos es un Estado adecuado a las necesidades que tiene que responder y que sea lo más eficiente posible, de manera que no haya personas que están contratadas y que no tienen nada qué hacer", sentenció.