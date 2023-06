El candidato Bernardo Arévalo ya emitió su voto

-

El presidenciable Bernardo Arévalo ya ejerció su voto en la primera vuelta a elecciones 2023.

El candidato por el partido Semilla acudió a las urnas en la sede ubicada en el colegio "La Patria" en zona 2 de la ciudad de Guatemala, acompañado de su mamá, Margarita viuda de Arévalo y su esposa Lucrecia Peinado de Arévalo.

El candidato manifestó optimismo por el desarrollo del proceso "pero también preocupación por los incidentes que ya se reportan en lugares como San José del Golfo", agregó.

Foto: Karla Gutierrez/Soy502

"El proceso electoral ha sido muy manoseado lleno de arbitrariedades y bandazos, cosas que no nos explicamos, con decisiones de dejar afuera a gente que debería participar y dejar participar a gente que no reunía calificaciones, incluso a veces a partidos, es un terrible proceso y por eso es muy importante que los y las ciudadanas salgan a votar en estas elecciones para asegurarnos que sea la voz del ciudadano quien determine el resultado de estas elecciones y no cualquier decisión, necesitamos salir a votar, ir hoy, aprovechar, a ejercer este derecho del que nos hace responsables del futuro del país", afirmó a Soy502.

