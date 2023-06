¿Qué candidatos de Prosperidad Ciudadana son los que podrán competir?

-

Estos son los candidatos de Prosperidad Ciudadana que podrán participar en las Elecciones Generales 2023.

Este viernes 9 de junio, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo amparó provisionalmente al partido Prosperidad Ciudadana (PC) y permitió que candidatos a diputados por 11 distritos participen en las Elecciones Generales 2023.

Además, corporaciones municipales de PC podrán participar en la contienda electoral. Los distritos que fueron avalados son: Jutiapa, Alta Verapaz, Totonicapán, Izabal, Sacatepéquez, Santa Rosa, Chimaltenango, Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y Huehuetenango.

Ahora el Registro de Ciudadanos tendrá un plazo de 8 horas después de que sean notificados, para que puedan reactivar los códigos QR de las credenciales de los candidatos que fueron amparados.

¿Podrá participar Carlos Pineda?

Sin embargo, el binomio presidencial de Prosperidad Ciudadana, integrado por Carlos Pineda y Efraín Orozco continúan sin poder participar en las Elecciones Generales.

En una transmisión en vivo, Pineda dijo que regresaron a una parte del partido político, pero no a él y culpó a los corruptos de no dejarlo participar por haberse ganado el cariño de la gente. "Yo nunca hice acuerdos con nadie", afirmó el ex candidato.