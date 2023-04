Carlos "El Pescado" Ruiz arremete contra alcalde de Villa Nueva

Carlos "El Pescadito" Ruiz lanza una fuerte crítica en contra del alcalde de Villa Nueva y asegura que no puede volver a ser jefe edil.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Carlos "El Pescado" Ruiz, reconocido futbolista guatemalteco, lanzó una fuerte crítica contra Javier Gramajo, actual alcalde de Villa Nueva.

En la publicación, "El Pescadito" aseguró que el jefe edil no puede volver a ser alcalde y lo calificó como "inservible". Gramajo busca la reelección con el partido oficial, Vamos.

"Por favor, dejen que ejerza mi libertad de expresión y decir que el alcalde de Villa Nueva no puede volver a ser alcalde. INSERVIBLE!", aseguró en un tuit, sin detallar las razones de su publicación.

No quiere meterse en política

Previo a referirse al alcalde, Ruiz aseguró que no quiere meterse en política, ni buscaba crear polémica. También aclaró que no apoya a ningún partido político.

"No quiero meterme en política, no quiero ni opinar para no abrir la puerta a polémicas o que piensen que yo apoyo un color o un movimiento", aseguró "El Pescadito".

