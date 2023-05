Carlos Pineda analiza el "autoexilio" si queda fuera de las Elecciones

Carlos Pineda aseguró en una entrevista en CNN que analiza irse del país si queda fuera de la contienda electoral.

En una entrevista en el programa Conclusiones en CNN, el empresario Carlos Pineda aseguró que luego de agotar todas las instancias legales y queda afuera de la contienda electoral, buscará el autoexilio.

Durante las declaraciones al periodista Fernando del Rincón, Pineda aseguró en un inicio que de quedar fuera, seguiría su vida normal dedicada a la familia y sus empresas.

"Regreso a mi vida normal, a mi vida familiar, a mi vida de trabajo, afortunadamente no vivo de la política", aseguró Pineda. Sin embargo, Del Rincón le cuestiona sobre interponer recursos para poder participar como candidato.

Finalmente, Pineda corrigió y dijo que al quedar con muchos enemigos, prefería hacer lo que Jordán Rodas, solamente que en Europa.

"El problema y por el cual temo, me quedé con muchos enemigos y con poder y yo sin poder. Ese es un problema serio, estoy pensando en hacer lo de Jordán Rodas, el País Vasco muy frío, sino me iría más abajo a Valencia no sé", aseguró Pineda.

Carlos Pineda analiza el autoexilio si la CC lo deja fuera de la contienda electoral. pic.twitter.com/DoavXRLVVC — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) May 24, 2023

Candidatura en suspenso

El viernes 19 de mayo, una sala judicial de Guatemala suspendió provisionalmente la candidatura del empresario Carlos Pineda, que lideraba las encuestas, y que se postula por el partido Prosperidad Ciudadana, tras ser denunciado por irregularidades en la designación de candidatos.

Prosperidad Ciudadana, según la denuncia, cometió una serie de ilegalidades durante la celebración de una asamblea de proclamación de candidatos en noviembre de 2022.

El domingo 21 de mayo una instancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en atención al fallo judicial dijo que "suspende" la resolución que respaldaba la elección de candidatos del Prosperidad Ciudadana, por lo que este no podía realizar campaña.

Pineda por medio de sus abogados presentó apelaciones al igual que el partido político que lo respalda. Sin embargo, este martes 23 de mayo, la secretaria general de esa agrupación política, Lílian García, solicitó un desistimiento total de la apelación que presentó para salvar las candidaturas de más de 1,200 aspirantes a un cargo de elección popular.

Pese al desistimiento de Prosperidad Ciudadana, los magistrados de la CC deberán continuar con el curso de las apelaciones.