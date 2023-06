Carlos Pineda cambia la estrategia y ya no pide voto nulo

-

Carlos Pineda, excandidato a la presidencia por Prosperidad Ciudadana hace un llamado a no votar por este candidato.

En un video publicado por el excandidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, cambió la estrategia al dejar de pedir que sus simpatizantes voten nulo y esta vez pidió que voten en contra Edmond Mulet.

"Yo no puedo decirles por quién votar, he analizado y he estudiado a los candidatos, como les he sugerido que hagan y la verdad todos dejan mucho que desear (...) Pero sí les puedo decir por alguien por quien no hay que votar (...) Es Edmond Mulet", dijo Pineda.

Además, se refirió al presidenciable de Cabal a quien llamó "parásito" y "ladrón". También afirmó que tergiversó datos para liderar las encuestas sobre intención de voto en las Elecciones Generales 2023.

"Lo mismo hacía cuando vendía niños, adulterando documentos por dinero para dar en adopciones falsas, ilícitas, a nuestros hermanos guatemaltecos que fueron robados de sus madres, para poder darlos en adopción", indicó el ex candidato de Prosperidad Ciudadana.

Finalmente pidió: "ni un solo voto para Cabal, el partido más corrupto de toda la historia". Estas fueron sus declaraciones compartidas en la red social TikTok:

#guatemala #follow #fyp ♬ sonido original - Carlos Pineda @cpineda_72 Cuidemos nuestro voto, no votemos por mañosos. #carlospineda

La respuesta de Mulet

Ante las declaraciones de Pineda, Edmond Mulet publicó un video en el que se defendió de las acusaciones, por su presunta participación en adopciones ilegales.

"Señor Pineda, eso que usted tiene es un trastorno mental y se llama bipolaridad. Acaso ya se vendió al mejor postor. Bueno, eso pronto lo sabremos", afirmó Mulet.