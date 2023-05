Carlos Pineda se compara con Moisés y dice:"La guerra no está perdida"

Carlos Pineda se comparó con Moisés e indicó que seguirá "en guerra" para recobrar sus candidatura a la presidencia.

Al estilo de Jimmy Morales, Carlos Pineda, proclamado como candidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, se comparó con Moisés y aseguró que "la guerra no está perdida".

Su comentario lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, pocos minutos antes de que la Corte de Constitucionalidad (CC) revelara que le dieron trámite al desistimiento a la apelación presentada por Lilian García, secretaria general de Prosperidad Ciudadana.

"Saben ¿cómo me siento? Me recordé... cuando Josué y los israelitas pelearon contra Amalec. Moisés estaba con sus brazos levantados al cielo y cuando Moisés tenía los brazos arriba, Josué ganaba la batalla, cuando se le cansaban los brazos Josué perdía la batalla. Entonces lo sentaron en una piedra y Hur y Aarón les sostenían los brazos hasta el anochecer y con los brazos extendidos al cielo es que Israel pudo ganar la batalla... así me siento ahorita, me bajo, me levanto, pero saben quién es Hur y quién es Aarón, todos ustedes que me están apoyando", narró.

Luego indicó: "La batalla puede fallar un poquito o decaer un poquito, pero la guerra no está perdida. Seguimos en la lucha hasta el último aliento".

Su relato fue acompañado de un versículo de la biblia y el mensaje: "Confiamos en la justicia de nuestro país. Sus oraciones me mantienen".

Confiamos en la justicia de nuestro pais. Sus oraciones me sostienen.

Exodo 17:11-13#DiosTieneElControl pic.twitter.com/pghkhxSpyE — Carlos Pineda (@72_cpineda) May 24, 2023

Candidatura suspendida

La candidatura de Carlos Pineda y de 1,263 candidatos más de Prosperidad Ciudadana fue suspendida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo otorgara un amparo provisional al partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón.

La decisión aún está dilucidándose en las Cortes, al tiempo que este miércoles 24 de mayo, Pineda, a través de su abogado presentó un amparo para que el TSE no pueda enviar a imprimir las papeletas electorales este jueves 25 de mayo, como lo tenía contemplado.