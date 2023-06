Su último recurso: Carlos Pineda lo intenta de nuevo para ser candidato

-

Su último recurso: Carlos Pineda lo intenta de nuevo para ser candidatoEl excandidato presidencial del Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, acudió a la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo para presentar sus pruebas de descargo en contra de la resolución que lo dejó fuera.

Carlos Pineda, cuya candidatura con el partido de Prosperidad Ciudadana está suspendida por una resolución de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, acudió a dicha entidad jurídica durante la mañana de este martes 13 de junio para presentar sus pruebas de descargo y una solicitud de revocación del amparo.

"Es el último bastión de la democracia. Metemos a la Sala Sexta las pruebas (de descargo) para resolver lo que ellas necesitan (las magistradas que la integran). Una solicitud de revocación del amaro provisional que le dieron a Manuel Baldizón, y al partido Cambio. A ver qué pasa. Pueden revocarlo o dejarlo (el amparo provisional) en definitivo", señaló Pineda.

Pineda arremetió contra las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y señaló que en Guatemala "no hay elecciones libres, porque imponen candidatos. Este sí, este no. Eso no es constitucional. Están violando muchísimos derechos", sentenció.

️ELECCIONES 2023 ⎪Carlos Pineda presenta sus pruebas de descargo en la Sala Sexta.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/Xy08NHxlNO — Soy 502 (@soy_502) June 13, 2023

Caso Pineda y Prosperidad Ciudadana

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo suspendió de forma provisional las candidaturas de más de 1,200 aspirantes del partido de Prosperidad Ciudadana, incluyendo la de Carlos Pineda como presidenciable. Esto ocurrió luego de que la Sala aceptara un amparo presentado por el partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón.

La acusación señala que el partido de Prosperidad Ciudadana incurrió en una serie de ilegalidades durante la realización de una asamblea en noviembre de 2022. La Sala anuló lo realizado en dicha asamblea y con esto, por ende, el resto de asambleas posteriores se vieron afectadas y anuladas.

El Registro de Ciudadanos, del TSE, confirmó la suspensión de las candidaturas. Pineda presentó una apelación a la Corte de Constitucionalidad (CC), pero los magistrados también lo rechazaron.

