El futuro de Carlos Pineda tras quedar fuera de las Elecciones Generales 2023

Tras su abrupta salida de la contienda electoral, Carlos Pineda Rossell habló en entrevista a Soy502 y aseguró que en 2027 podría crear su propio partido político.

Pese a que no ha dejado de buscar la vía judicial para reincorporarse a la contienda electoral, Carlos Pineda ha comenzado a pensar en el futuro y no descarta postularse de nuevo como candidato a la presidencia, pero eso sí, con un nuevo partido político fundado por él y con las personas que considere que apoyan sus ideales.

A menos de 15 días de realizarse la primera vuelta electoral, que cada vez se ve más lejana para Pineda, el excandidato presidencial aseguró que tenía "un plan lindo" para los guatemaltecos.

Respecto a sus aspiraciones políticas, Pineda aseguró que por ahora tiene mucho qué pensar y está desanimado, pero "depende mucho del pueblo de Guatemala... si ellos quieren..., pero creo que se tienen que organizar más formalmente.

"Dependerá de que si la gente me necesita y si es así, con mucho gusto. Voy a dar todo lo mejor hasta tener un país digno como dice la Constitución, porque en la Constitución dice que la función del Presidente es dignificar el país y eso no se ha cumplido", manifestó.

Según Pineda, su intención es crear oportunidades para todos los guatemaltecos. "Anduve por toda Guatemala viendo la infraestructura... no es posible que haya lugares donde aún no se tiene agua potable ¿Cómo va a haber buena nutrición y desarrollo si no tienes ni agua? Quiero que esas cosas cambien", sentenció.

(Foto: Wilder López/Soy502)

¿Con qué partido se postularía?

Pineda aseguró que después de su abrupta salida de la contienda electoral, todos los partidos políticos se le acercaron. "Me junté con algunos candidatos, traté de investigarlos, pero al final, con ninguno comparto su visión ni ideología. Nadie me representa ni como ciudadano, ni como pueblo", dijo.

Es por ello que si decide lanzarse como candidato a la presidencia de nuevo, Pineda no duda ni por un segundo crear su propia agrupación política.

"Definitivamente crearía mi partido. Creen en un partido de corruptos, no se puede. Ni hacer alianzas ni creer. Ya lo evaluamos y sería mejor crear un partido político propio", resaltó y argumentó: "Yo estoy aquí porque Dios me mandó. Sinceramente aunque no lo crean. Vi la oportunidad, no sé por qué me hizo subir tanto. No fue porque yo fuera bueno".

Según el excandidato, cada aspirante a un cargo público que se postule, tendría que demostrar que no avala la corrupción. Sin embargo, cree que hay personas capaces y "que les va bien como a mi".

(Foto: Wilder López/Soy502)

"Gente que tiene su buen negocio en los pueblos, que puede optar a invertir y ser alcalde sin necesidad de tener financiamiento de nadie externo, que pueda gastar y trabajar por su gente, dar un poco de lo que la vida les dio", comentó Pineda.

Para el exaspirante a la presidencia "en Guatemala hay un problema" y es la forma en que piensan la mayoría de empresarios al ver a la población poco educada o sin oportunidades "como mano de obra barata", cuando "deberían de pensar que con un pueblo con mejor poder adquisitivo, los negocios van a ir mejor para todos".

Llama a pensar el voto

Aunque Pineda reconoce que cometió muchos errores, donde vivió "muchísimas emociones, ratos enojado, ratos triste", al verse traicionado; considera que los guatemaltecos deben de pensar bien su voto.

"No voten por el que les regale láminas, bolsitas, palas, piochas, ni por el que les dé dinero. Recuerden que el voto es secreto, reciban lo que les den porque tienen necesidad, pero cuando vayan voten por la persona que ustedes creen correcta", resaltó.

Además, insistió en llamar al voto nulo, si las personas no se sienten representadas por los candidatos que se están postulando.

"A los guatemaltecos les pido que aprendan a escoger a sus autoridades. No voten por partidos, voten por las personas, porque así tendrán la confianza que van a trabajar por ustedes, si es por persona, pueden hacer compromisos con esos candidatos. Tampoco voten en línea, ni por los listados nacionales, porque allí no conocen a las personas, a menos que éstos se les acerquen y les digan sus planes y ustedes lo compartan", subrayó.