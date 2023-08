Debate presidencial: "combate a la corrupción", las prioridades de Bernardo Arévalo

-

El candidato a la presidencia Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla, participó en el debate organizado por la AGG.

Combatir la corrupción, fue el principal planteamiento del candidato a la presidencia Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, durante su participación en el Debate Presidencial de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).

Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue invitada a la actividad, sin embargo, se ausentó.

Durante la discusión, Arévalo reconoció que una de las debilidades de su Plan de Gobierno es que encontrarán un Estado debilitado por la corrupción, hecho que ha "atrofiado" las instituciones que se han dedicado a "administrar plazas fantasma para personas influyentes".

En el caso de infraestructura, Arévalo indicó que tienen un plan para construir 1,820 kilómetros de carreteras secundarias enfocados en el Altiplano Occidental, las Verapaces y el Corredor Seco, lugares donde el candidato dijo que se concentra la mayor cantidad de pobreza.

Sumado a las carreteras, el aspirante a Presidente afirmó que la estrategia consiste en construir también escuelas, centros de salud, lo que se hará en épocas no agrícolas para fomentar la creación de trabajos.

"Operación calcetín"

Para lograr ese objetivo, Arévalo aseguró que harán la "Operación Calcetín" en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), debido a que "es una institución que se ha dedicado a administrar la corrupción a través del Listado Geográfico de Obras".

"Vamos a cerrar el chorro. Ya no serán los diputados, los alcaldes o los funcionarios quienes definan las obras, sino que se buscará recuperar la capacidad de implementación", manifestó.

Vivienda popular

El presidenciable detalló que tienen contemplado invertir 4 mil millones de quetzales para la construcción de vivienda popular, con el fin de crear métodos accesibles para la población de escasos recursos que no tiene la posibilidad de adquirir una vivienda.

Según Arévalo, en otros países se han creado institutos que sirven como herramienta de fomento para la construcción.

"No se trata que se resolverá el problema de la noche a la mañana, sino que se creará un punto de partida para empezar con la edificación de vivienda popular", detalló, pues el mercado actual no da la posibilidad para que las personas puedan adquirir una.

Programas sociales

El plan de Movimiento Semilla consiste en hacer una revisión de los beneficiarios en todas las instituciones para "ordenar" e "identificar un posible clientelismo".

"Hay programas que funcionan en ciertas áreas, independientemente de la necesidad, existen porque hay un político de turno que se aprovecha de los mismos con fines electorales", dijo y agregó la intención es orientarlos a áreas donde realmente se requieran.

Seguridad

Recuperar las cárceles, despenalización de las algunas drogas, combatir la corrupción e impulsar la prevención del delito, serán algunas de las acciones que impulsará Arévalo durante su administración.

El candidato explicó que no asumirá el programa salvadoreño porque plantean respetar los derechos humanos de los privados de libertad, sino porque la situación de Guatemala es completamente diferente a la de El Salvador, pues acá no sólo hay pandillas, sino que se ha incrustado el narcotráfico.

Para ello, se utilizará al Ejército, para que cumpla su función de proteger las fronteras guatemaltecas, además, plantean la construcción de una nueva cárcel, para no sólo reducir el hacinamiento, sino que permitirá la separación de los reos para que "las cárceles no se conviertan en el call center de la extorsión" o en "escuelas para el crimen", sino que permitan una recuperación y adaptación de las personas que están privadas de libertad.

Desnutrición

A decir de Arévalo, la vicepresidenciable Karin Herrera se encargará del tema, tal como lo establece su función legal, sino porque ella ha manifestado una vocación e interés personal para mejorar la situación de mal nutrición en Guatemala.

El candidato explicó que hará uso del préstamo "Crecer Sano", que ya se adquirió y se está pagando, pero que no se ha utilizado, con el propósito de reducir un 10% de la desnutrición en los próximos 4 años.

Alianzas público privadas

Más que Alianzas Público Privadas, Arévalo plantea la creación de empresas estatales, como ya funcionan en Colombia o México, en donde el Estado se convierta en accionista minoritario, para que no sólo esté dentro de la Junta Directiva de la entidad, sino que reciba los réditos que beneficien al país.

No obstante, indicó que "no tienen ningún problema" en trabajar con una Alianza Público Privada, una vez no se convierta en un "dispendio" para que empresas "se enriquezcan", sino que se impulsaría en lugares y sectores donde realmente se necesitan.

Para ello, necesitarían la Ley General de Inversiones, la cual impulsarán dentro del Congreso, donde no tienen mayoría.

Incentivos fiscales

"Vamos a necesitar incentivos fiscales, que no son específicamente fiscales, sino que se contemplen como una oportunidad para la atracción de inversiones" y para orientarlas en lugares donde realmente se requiera, detalló Arévalo.

Además, dijo que evaluarán los que ya existen, aunque advirtió que eso no significa que vayan a quitarlos, pero sí deberán hacer una revisión.

Prioridades

El candidato realizó una delimitación de sus prioridades, la principal se concentra en "eliminar la corrupción", como punto de partida, pues considera que "no hay institución que soporte una élite corrupta".

En segundo plan, dijo que impulsarán la meritocracia, para que los empleados estatales puedan mejorar sus situación laboral respecto a sus capacidades y méritos.

Y finalmente, indicó que hará que las instituciones de Gobierno "escuchen las necesidades de la población" y que no se dispersen, sino que se concentren en atender lo que realmente se requiere.