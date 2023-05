Carlos Pineda: "Yo a las giras voy porque la gente me quiere ver"

Previo a una entrevista en un canal guatemalteco, el candidato presidencial Carlos Pineda emitió un comentario que se hizo viral en redes.

El candidato a la presidencia por Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, emitió un comentario que no ha sido del agrado de usuarios en las redes sociales.

Previo a una entrevista en Canal Antigua, Pineda charlaba con los presentadores antes de salir al aire. Sin embargo, cuando le cuestionaron sobre si realizaría alguna gira, el candidato dijo que prefería descansar y remarcó que hacía estos viajes al interior porque las personas querían verlo y no para convencer a nadie.

"Yo a las giras voy porque la gente me quiere ver, no es porque yo tenga que ir a buscar convencer a nadie, ¿oíste?", expresa Pineda.

También aseguró que si hubiesen otras "opciones buenas", aceptaría la derrota. Sin embargo, de no ganar él, el país continuará "desgraciado".

El video ha generado indignación en usuarios, debido a que algunos lo calificaron de "prepotente". Estos son algunos comentarios:

Amparos contra candidatura

Un amparo interpuesto por el partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón, amenaza la candidatura presidencial de Carlos Pineda, quien este domingo 7 de mayo respondió argumentando que se está fraguando una "fraude electoral".

"Estamos en víspera de una guerra social. Ya Guatemala no aguanta más hambre y pobreza. Recuerden que un pueblo con hambre no respeta banderas", sentenció Pineda.

La respuesta del candidato se hizo a través de sus redes sociales, en donde pidió a sus seguidores viralizar su posición, al tiempo que señaló de "componendas con los partidos políticos" y de pagos de coimas a los titulares de la Cortes de Constitucionalidad (CC).

"Están ofreciendo millones de quetzales a los magistrados de la CC para que cometan un dictamen que no es legal", acusó Pineda y les pidió "que no se presten a esa ilegalidad".

Evitando hacer señalamientos directos, Pineda argumentó que le apostaron a los otros candidatos, pero lo que nunca se imaginaron es que él fuera a sobresalir y a crecer.

"Ahora que estoy en el primer lugar, entonces ellos están disponiendo ahora ilegalmente y espuriamente botar la participación del partido Prosperidad Ciudadana", agregó.

"Tienen fraguado un fraude electoral... te pido que nos organizamos, que viralicemos este video... la batalla está en lo más recio y ahora todos los corruptos se están confabulando en contra de este movimiento... los invito a que nos unamos, a que nos movilicemos y podemos manifestar ante la CC, si fuera necesario, para que no se cometa este atropello a la democracia", dijo.

El amparo



La candidatura presidencial de Pineda corre riesgo, luego que el secretario General del partido Cambio, Edwin Flores, presentara un amparo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en donde señalaron que el partido Prosperidad Ciudadana incurrió en vicios en la celebración de su Segunda Asamblea Ordinaria, por lo que podría ser ilegal.

Los señalamientos se basan en los reparos efectuados que el jefe del Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, Sergio Escobar, realizó en el Expediente 11060, al que Soy502 tuvo acceso, donde detalla que Prosperidad ciudadana incumplió con varios requisitos como "presentar informes económicos, el listado de firmas de los delegados presentes, y en la representación de minorías", hechos que exige la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El amparo fue presentado el viernes 5 de mayo y pide a la Sala que suspenda la participación del partido Prosperidad Ciudadana en las Elecciones Generales del próximo 25 de junio, así como la de "todos los candidatos a los distintos cargos de elección popular", incluida la de Carlos Pineda.

*Con información de Jessica Gramajo / Soy502