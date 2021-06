Copa América 2021: un gris arranque sin inauguración y en medio de protestas (video)

Hasta hace pocos días, la realización de la Copa América en Brasil estaba en duda, pues el país atraviesa tiempos difíciles por la pandemia de covid-19. Sin embargo, este domingo se dio un insólito inicio al torneo oficial, sin la pompa usual.

COPA AMÉRICA 2021: Brasil no perdona y derrota a Venezuela sin problema

El estadio Mané Garrincha, de Brasilia, fue el marco de la apertura de la Copa América 2021, y acogió el encuentro que disputaron las selecciones de Brasil y Venezuela. Muchos aficionados esperaban un show de inauguración como se acostumbra al inicio de los torneos de gran magnitud, pero eso no sucedió.

La primera sorpresa fue el ingreso de la copa a cargo de personal médico y autoridades del certamen. De igual manera, los organizadores afirmaron que presentaron una serie de protocolos médicos y sanitarios que serán obligatorios en todo el torneo para garantizar la salud de los deportistas y sus delegaciones.

“Es la única organización civil del planeta que realiza una campaña de vacunación para todos sus integrantes, jugadores, árbitros, entrenadores y asistentes”, señalan en la página web.

Así fue la ceremonia:

El dúo cubano, Gente de Zona, fue la agrupación elegida para realizar el tema musical oficial de la Copa, llamado "La Gozadera, The Official 2021 Conmebol Copa América Song", esta es una versión nueva de la canción original, pero no tuvieron una presentación en vivo antes del partido inaugural.

El tema, ya disponible en YouTube, tiene más de 1.300 millones de reproducciones desde su lanzamiento.

Manifestación a las afueras del estadio

Entrenadores y jugadores, incluido el plantel del anfitrión, criticaron que se haya elegido a Brasil como sede, cuando se registran 17.3 millones de contagios de covid-19, aunque el balón igualmente comenzó a rodar este domingo en la capital brasileña.

Mientras se iniciaba el evento de la Copa América, la protesta en contra del certamen estuvo presente a las afueras del estadio.

Los manifestantes exigían la cancelación y vacunas contra el Covid-19.

"No queremos Copa, queremos vacuna" se lee en una manta de los brasileños. (Foto: AFP)

"Vacuna sÍ, copa no". (Foto: AFP)