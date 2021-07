VIDEO: Así fue el gol de Messi en el partido Argentina vs Ecuador

El argentino Lionel Messi se lució el sábado ante Ecuador con dos asistencias y un gol para clasificar a la Argentina a semifinales de la Copa América.

Los goles de la selección de Argentina ante su similar de Ecuador, en el partido de cuartos de final de la Copa América, llegaron tras asistencias de Messi. Pero, el gol del que todos hablarían llegó al 90+3, luego de un tiro libre ejecutado perfectamente por Lionel Messi.

La jugada se inició luego de que Di María arrancara solo y fuera derribado en el área. El juez central marcó penal a favor de Argentina, sin embargo una revisión del VAR permitió la expulsión del defensor de Ecuador y marcar tiro libre directo.

Messi tomó el balón y en un video compartido en redes sociales se observa cómo el argentino lo coloca y observa al arco para definir el tiro.

Una barrera nutrida e incluso un rival en el suelo no le impidieron al 10 anotar el tanto en el palo más cercano del arquero Hernán Galíndez.

El gol fue comentado por los argentinos que ven en Messi el motor perfecto para conseguir el pase a la final.

Argentina golea a Ecuador

El partido terminó 3-0 a favor de los argentinos. Ecuador no se encontró en la cancha y pese a que dio batalla no pudo concretar las opciones de gol. Con este resultado, Argentina clasificó a cuartos de final de la Copa América.

Los argentinos sueñan con que su selección avance y sea la gran ganadora del torneo sudamericano de fútbol. Para ello, deberán superar a Colombia este martes 6 de julio a las 19:00 horas.