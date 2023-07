Le llueven críticas al PDH tras argumentar que actúa según la ley

-

El titular de la PDH es fuertemente criticado en las redes sociales tras responder que sólo actúan según el mandato que tiene en sus funciones.

Luego que el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, justificara que ha actuado según lo que le permite la ley, decenas de personas se manifestaron en contra del funcionario.

Todo inició luego de que Córdova recibiera a un grupo de médicos y estudiantes universitarios quienes manifestaron su rechazo a la "inactividad" que la PDH ha tenido los últimos días "en defensa de la democracia de Guatemala".

"No se nos pida estar calmados cuando se nos está amenazando con quitarnos la esperanza", manifestó Napoleón Méndez, uno de los participantes en la audiencia con Córdona, a quien le exigen "acciones legales" en contra de la Fiscal General Consuelo Porras, del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y contra el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.

Al respecto, el titular de la PDH indicó que la ley le permite observar y hacer un llamado para que se cumpla la ley, pero "hay que saber cuáles son las funciones del procurador y qué establece la Constitución".

"No voy a hacer algo que la ley no me faculta... soy un conocedor del derecho, no por algo tengo la experiencia... y sé hasta cuánto es el alcance del procurador y yo respeto cuál es mi función, respeto hasta donde la Constitución me faculta. Yo creo que no todos somos todólogos... todo lo que hagamos tiene que ser fundamentado", manifestó Córdova.

Sus declaraciones fueron subidas en un video publicado por Prensa Comunitaria, en donde los internautas comenzaron a expresar su rechazo hacia el jefe de la PDH.

"Yo soy un conocedor del derecho y sé hasta cuánto es el alcance del Procurador" responde el PDH, José Alejandro Córdova, cuando se le pregunta sobre las críticas de la población cuando dice que está en modo avión. Su respuesta



Críticas

"La PDH es un grupo de plazas fantasma", dijo una de las usuarias, mientras que otra realizó una captura de las atribuciones esenciales que le impone la ley, en donde se lee que debe de "investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas", entre otras cosas.

Otros se burlaron de sus respuestas y hasta criticaron su "tono de voz mediocre". Al tiempo que José Monroy pidió "Urgente" la remoción de Córdova por ausencia de sus funciones.

"Él es nadie. De hecho solo era un fulano que transaba magistraturas", dijo Erwin Carranza.