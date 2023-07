¿La CSJ suspendió la oficialización de resultados en tres departamentos?

-

La CSJ ordenó al TSE continuar con la suspensión de la oficialización de resultados, al principio se habló de tres departamentos, pero la resolución no lo delimita.

EN CONTEXTO: Suspenden la oficialización de resultados en tres departamentos

Un cúmulo de dudas y críticas ha provocado el decreto en el que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) continuar con la suspensión, calificación y oficialización de resultados de las Elecciones Generales realizadas el 25 de junio.

Al principio se habló que la suspensión era únicamente para tres Distritos Electorales (Sacatepéquez, Retalhuleu y el Distrito Central). Sin embargo, abogados constitucionalistas divergen sobre si la suspensión es a nivel nacional, pero coinciden en que la presidenta de la CSJ se extralimitó en sus funciones.

"No puede oficializarse un resultado en un departamento si faltan resolver acciones en un municipio... eso afectaría, por ejemplo, la elección presidencial", manifestó el abogado y Constituyente, Aquiles Faillace.

Mientras que el Decreto emitido por Valdez indica: "En tanto se dilucidan la situaciones anteriormente previstas el TSE continuará con la suspensión, calificación y oficialización de resultados, tal y como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad", ello sin delimitar el alcance de su decisión, es decir, no especifica ningún departamento o distrito electoral, sino que lo deja abierto.

Mientras que el abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, indicó: "Entiendo que es sólo para los tres departamentos, porque son resoluciones individuales. Entonces hablamos de Retalhuleu, Sacatepéquez y el Distrito Central... y, aunque tengo que ver el amparo, entiendo que suspenden las cinco elecciones, no solo una. Ahora el tema es que el TSE no puede oficializar, mientras las Juntas Electorales no cumplan su dinámica. Esta es una cascada, la municipales a la departamentales y la departamentales al Tribunal".

Sin embargo, para Gerson Sotomayor, abogado experto en temas electorales, el Decreto de Valdés no afecta en nada, ya que el amparo de la CC ya había otorgado 15 días para hacer una depuración de las denuncias y nulidades presentadas por los partidos durante la revisión de escrutinios.

"No afecta en nada la orden que ya se tenía por parte de la CC que obligó al TSE a hacer nuevas audiencias de revisión de escrutinio, acción que debía tomar 5 días y después tenían otros 15 días más para oficializar los resultados. Es decir, la presidenta del TSE sólo continuó con lo que ya habían decidido los magistrados de la CC", manifestó Sotomayor.

"Se extralimitó"

Sin embargo, para Faillace y para el abogado constitucionalista Alejandro Balsells, la presidenta de la CSJ se extralimitó en sus funciones, ya que, si bien es cierto, en los Decretos se puede solicitar información, no se puede dictar órdenes ni dar resoluciones, tal como lo habría hecho Valdés, al evitar que se den a conocer los resultados.

"Para dictar órdenes o resoluciones tuvo que haber sido a través de un auto, que lleva parte considerativa y resolutiva. Además, de que es una decisión que la debe de tomar el pleno de magistrados, no sólo una de ellos", manifestó Faillace.

Mientras que Balsells agregó que otro aspecto que está fuera de lugar en el Decreto de Valdés, es que apercibe a los magistrados del TSE a cumplir con lo ordenado, de lo contrario se certificará lo conducente. "Ella no puede hacer eso sola, puede pedir información, pero para dar una orden debieron firmar todos los magistrados, porque así sería una resolución, esto no lo es", sentenció.

"Estoy convencido que es un resolución decretada fuera del ámbito de competencia de ella (Valdés), para mi es un abuso de poder. Es una resolución que demuestra concentración de poder y que evade todo el control de la CSJ", dijo.

El informe

Además de suspender la oficialización de cargos, el Decreto de Valdés exigía al TSE entregar un informe, en un plazo de 12 horas con lo siguiente:

Detalle de si se dio estricto cumplimiento a la orde la CC.

Las instrucciones precisas giradas por el TSE a las Juntas Electorales de Sacatepéquez, Retalhuleu y del Distrito Central.

giradas por el TSE a las Juntas Electorales de Sacatepéquez, Retalhuleu y del Distrito Central. Detalle del procedimiento que usaron las juntas electorales para la realización de la nueva revisión de escrutinios.

De qué forma se están recibiendo las objeciones e impugnaciones de los representantes y fiscales de las Organizaciones políticas.

Al respecto, el TSE comentó que el informe fue enviado desde las 3 de la mañana de este sábado 8 de julio a la magistrada Valdés, tal como lo solicitó.

¿Y la segunda vuelta?

Balsells y Faillace coinciden en que existe un riesgo para la realización de la segunda vuelta electoral, pues las acciones que se están dilucidando en las cortes, podría provocar un retraso en las elecciones.

"El objetivo final es lograr el reconteo de votos y con ellos que no se haga la segunda vuelta. Sólo imagine, si aceptaron estos 3 autos (de mejor fallar) van a tener que aceptar todos los que vengan de todo el país... y para mientras va a correr el tiempo. Solo imagine, si cuentan cada boleta, tendrán que convocar de nuevo a las Juntas Receptoras de Votos, eso va a ser eterno, van a atrasar las elecciones indefinidamente", condenó Faillace.

En tanto, Sotomayor es más optimista y considera que, si los informes se pidieron y ya fueron entregados, los magistrados deberían de estar resolviendo en este momento, lo que permitiría cumplir con los tiempos. "Básicamente todo sigue igual", dijo.