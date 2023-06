¡Piden revisar votos! Denuncian inconsistencias en conteo por elección del alcalde

-

Candidatos a alcalde de la ciudad capitalina han denunciado inconsistencias en el conteo de votos y exigen que se haga una revisión profunda.

Según la página de resultados electorales preliminares, la alcaldía capitalina se está disputando entre Ricardo Quiñónez, de la coalición Valor - Unionista, y Roberto González, de Compromiso Renovación y Orden (Creo) con una diferencia de tan solo 522 votos.

Hasta el momento no se ha fijado a un virtual ganador debido a que aún falta que se revisen las impugnaciones presentadas y por las múltiples denuncias de anomalías detectadas en el conteo y digitalización de los votos.

Piden volver a contar los votos

El partido Creo es el principal promotor en realizar un nuevo conteo de votos, aunque la propuesta es apoyada por otras agrupaciones como Semilla y Todos, que comparten que existen inconsistencias que deben aclararse.

Creo fue el primero en denunciar en horas de la madrugada del lunes 26 de junio sobre las anomalías y hasta el momento han detectado tres grandes inconsistencias que podrían cambiar el resultado de la elección.

La diferencia de votos registrados entre Valor-Unionista y Creo para alcalde de la ciudad es de 522, hay impugnaciones y actas con anomalías. (Foto: captura de pantalla)

1. Actas no digitalizadas

El fiscal del partido Creo, Diego Ronquillo, denunció que en varios centros de votación de zonas como 17,18 y 21, los digitadores no cumplieron con subir la información de las actas en estos lugares, tal como dicta el protocolo, por el contrario se dirigieron al Parque de la Industria a hacerlo, sin contar con medidas de seguridad. Esto fue evidenciado en videos compartidos por Creo y denunciado ante el Ministerio Público.

2. Datos no coinciden

Creo se dio a la tarea de revisar acta por acta, las cuales le fueron entregadas en copia a los fiscales de mesa, están sumando los votos pero se han percatado que estos no coinciden.

"Encontramos serias diferencias entre lo que sube el TSE y lo que nosotros tenemos identificado que estamos revisando una por una, hemos encontrado incongruencias serias. Por ejemplo, hay datos que ha subido el TSE con un voto cuando nosotros tenemos las actas que nuestro partido tiene 60 votos, mientras en el TSE aparece cero", explicó el candidato Roberto González.

Un ejemplo de esto es la mesa 953 en donde aparecen otros datos distintos a los que los fiscales presenciaron el día de la elección.

Mesa 953 en donde CREO aparece con 0 votos. (Foto: captura de pantalla)

En la copia del fiscal de CREO, aparece que en la mesa 953 obtuvo 60 votos que no se contabilizaron en el Sistema. (Foto: captura de pantalla)

3. Actas tachadas y con otros datos

También se han percatado de varias actas que se digitalizaron durante la madrugada del lunes 26 de junio tienen varios tachones o están testadas de manera sospechosa.

"Hemos detectado la huella digital de lo que está subiendo el TSE, sabemos el tiempo en que fue digitalizado. Cuando uno comprueba en el TSE en las copias que ya no son de color rosado sino amarillas, identificamos que esas actas que han subido están testadas, es decir que han tachado y han puesto otros valores y discrepan de la información de las copias que le fueron entregadas como copia fiel a los distintos fiscales", explicó el diputado Cristian Álvarez.

En otras actas a Creo le aparecen 56 votos pero en el sistema se los contaron a otro partido político. (Foto: captura de pantalla)

4. Actas ilegibles

También han denunciado el caso de actas "ilegibles" que coinciden en que no están sumadas a los votos porque en el conteo el partido Creo obtuvo más votos que el partido Valor-Unionista

"El acta de esta mesa fue sacada del centro de votación ilegalmente, porque le quitan votos a creo que eran 64 y se le colocan a otro partido, esa acta no tiene firmas de los fiscales, mientras en la copia del fiscal sí están los votos", agregó Álvarez.

"Otra acta ilegible que no contó los votos es la de mesa 1319, Creo tiene 53 y Unionista 39 pero los votos no se contaron en el sistema porque el acta está ilegible. También la Mesa 1649 el acta si está legible pero no se sumaron los votos al sistema, por eso pedimos que se haga lo correcto, con 10 actas que no hayan sido ingresadas correctamente, se le da vuelta a la elección. Con errores de este tamaño esto puede cambiar la elección", concluyó el partido Creo.

Esta acta es ilegible pero en la copia del fiscal de Creo se evidencia que esta agrupación tuvo más votos que el partido Valor-Unionista. (Foto: captura de pantalla)

En el sistema del TSE no se contabilizaron los votos de un acta que aparece ilegible pero al ingresar a la misma los datos sí se leen. En esta mesa, Creo obtuvo más votos que Valor -Unionista. (Foto: captura de pantalla)

Otros partidos se unen a reconteo de votos

La candidata Ninochtka Matute de la coalición Semilla, URNG y Winaq, que está en tercer lugar de votos para la alcaldía metropolitana, también se unió al clamor de pedir un nuevo conteo de votos por las anomalías denuncias.

Mientras el candidato de Todos, Carlos Sandoval se ha unido a las manifestaciones frente al TSE para exigir que se aclaren las inconsistencias.