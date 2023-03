Denuncian intimidación a afiliados para asistir a caravana política

En redes sociales se denuncia que obligan a afiliados a asistir a una caravana del partido político Vamos. Esto respondió el secretario general del partido.

En las redes sociales se ha compartido una conversación de WhatsApp del partido político Vamos, un chat grupal de Zona Centro donde se les advierte a los afiliados que deben asistir obligatoriamente a una caravana programada para este domingo 26 de marzo.

"Es para convocarlos obligatoriamente a todos, sin excepción alguna, por parte de la Dirigencia departamental no se aceptará ninguna excusa para no asistir. Recuerden que cada uno adquirió un compromiso y es momento de cumplir. Al no hacerlo se procederá a realizar cambios pertinentes. La dirigencia está muy molesta y a la vez decepcionada por la apatía que muchos están demostrando y no seguirán tolerando esa actitud de cada uno", sentenció Leonel Barrios, en el chat.

La caravana está programada para el domingo 26 de marzo a las 11:00 y saldrá de la de la zona 2 en la Finca el Zapote finalizando en el Centro Cívico.

Soy502 consultó al Secretario General del partido Vamos, Víctor Valenzuela y confirmó la realización de la caravana. "Sí, esta programada de las 11 am en adelante saliendo del parque Jocotenango sobre la Sexta Avenida", detalló.

Sobre el mensaje del chat, Valenzuela respondió que: "En el partido Vamos no se le obliga a nadie, somos muy respetuosos de la ley y libertad de acción y asociación".

Conversación de un grupo de Vamos de WhatsApp. (Foto: Redes Sociales)