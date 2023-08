¡Desde el púlpito! Párroco se hace viral por sermón previo a segunda vuelta electoral

-

Sacerdote de Chiquimula se hizo viral por un llamado a las personas que "vendieron" su voto en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2023.

El sacerdote Edwin Portillo de la iglesia San Francisco de Asís en Olapa, Chiquimula, se hizo viral en redes sociales por un sermón que emitió a los feligreses durante la misa que ofreció la mañana del domingo 13 de agosto.

En su homilía, el sacerdote se pronunció sobre las Elecciones Generales, señalando que las personas no deberían de "vender su voto".

Asimismo, el padre Portillo, quien es una persona muy querida en esa comunidad, hizo un llamado a los pobladores para que no se dejen engañar por los políticos, quienes les ofrecen "tamales" o dinero para que voten por ellos, señaló esas acciones como "sinvergüenzas".

"El cristiano es una persona responsable, que piensa su voto y no vende su voto. Ojalá que aquí, entre los que estamos aquí no haya gente sinvergüenza que haya vendido su voto (...) Si usted vendió su voto arrepiéntase y no lo vuelva a hacer. Por una tamaleada ponemos gente que no es digna y que no merece ocupar un cargo público", dijo el padre.

Posteriormente, se dirigió a que en lo mitin, los políticos engañan a las personas para llamar al voto.

"Cuanto político mentiros hay y que hablan de Dios, y que pretenden engañar a la gente en su mitin político, cuando uno sabe que es un gran corrupto, que es un engañador, ese no tiene nada de cristiano. Porque si fuera cristiano actuaría de otro modo", agregó el padre.

En un fragmento de la grabación, el padre aprovechó para hacer un llamado a la reflexión de las personas, para que puedan analizar su voto y no lo vendan, en el caso de haberlo hecho anteriormente.

"Si usted vendió su voto no se arruine y no lo vaya a vender en la segunda vuelta, porque es un gran sinvergüenza que no es cristiano. ¿Cómo podemos vender nuestra conciencia? (...) Una persona que hace eso no es digna de llamarse cristiano", sentenció el padre.

Por aparte, en otro video, pero que este si fue publicado en por el padre Portillo en sus redes sociales, se logró escuchar que durante la misa señaló que no hay que votar por los candidatos o candidatas que no tienen argumentos para plantear su gobierno, y que en lugar de eso solamente se dedica a insultar con palabras y en propaganda a sus contrincantes.

"Desde el momento en el que un candidato o una candidata no tiene argumentos para plantear su gobierno y empieza insultar, empieza a tratar de homosexuales y empieza a tratar de todo, qué bajeza dice uno. Yo no votaría por un candidato que ande todo armado, bruta señal. Tonto yo sí voto, verdad. Tampoco votaría por un candidato que insulta a los demás, es mala señala de tiranía y autoritarismo", sostuvo el padre Portillo.

Finalizó el discurso del segundo video indicando que se debe ejercer el derecho del voto como ciudadanos libres.

