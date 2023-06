¡Balacera! Denuncian atentado contra sede del partido Cabal

-

La mañana de este miércoles 14 de junio, desconocidos dispararon contra la sede de Cabal en El Tejar, Chimaltenango.

El candidato a la presidencia por el partido Cabal, Edmond Mulet, denunció por medio de un comunicado que la sede municipal de la agrupación política en El Tejar, Chimaltenango, fue atacada a balazos en horas de la mañana de este miércoles 14 de junio.

En el escrito se detalló que fueron al menos 13 impactos de bala y que además los atacantes dejaron un paquete en el ingreso del inmueble, el cual tenía una nota amenazadora.

"Me informaron que la sede en El Tejar, Chimaltenango, fue ametrallada por desconocidos en un acto claro de intimidación a nuestro partido político Cabal. Hago un llamado a la no violencia en todas sus expresiones", afirmó Mulet en un video publicado en redes sociales.

El presidenciable aseguró que no responderán con violencia porque no son así y que "trabajarán para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción".

¿Qué decía el mensaje?

En el mensaje que fue dejado en la caja se lee: "Mira Elías me devolves la plata que te di por el material que me diste. Porque ese material shuco no cirve (sic) sino me lo pagas, luego ya si ganas y no me has pagado me pagas".