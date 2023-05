Edmond Mulet: "La CICIG, nunca más en Guatemala" (video)

El candidato presidencial de Cabal, Edmond Mulet, aseguró que nunca más volvería la CICIG a Guatemala, a pesar de que en 2019 afirmaba que Guatemala no saldría adelante sola.

En un video publicado en redes sociales, el candidato presidencial del partido Cabal, Edmond Mulet, aseguró que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no volvería a operar en el país.

"La CICIG es pasado, no vamos a revivir algo que ya pasó, pero sí vamos a combatir la corrupción, que es un flagelo que está destruyendo Guatemala. Voy a ser determinante en esa lucha", afirmó Mulet en el audiovisual.

Nunca más la CICIG en #Guatemala. pic.twitter.com/NoVQma86l8 — Edmond Mulet (@Edmondmulet) May 25, 2023

Esta publicación en redes sociales ha generado decenas de comentarios entre los internautas, la mayoría de ellos en contra de las declaraciones de Mulet.

Sin embargo, en 2019 Mulet aseguraba que la corrupción en Guatemala estaba en toda la estructura del Estado y que no saldríamos adelante solos. También mencionó en aquella oportunidad: "Necesitamos de la asistencia y transferencia de capacidades. Yo estoy pensando en una comisión conjunta: Guatemala debe asumir sus responsabilidades", aseguraba en un tuit.

Me preguntan mi postura sobre @CICIGgt así que abro hilo:

La CICIG llega a su fin el 3 de septiembre. El balance después de 12 años es que hizo cosas buenas y otras no. Por ejemplo, si no fuera por la CICIG, OPM y Baldetti serían miembros del @PARLACEN.(1/2) — Edmond Mulet (@Edmondmulet) May 23, 2019

Salida de la CICIG de Guatemala

El mandato de la CICIG en Guatemala finalizó en 2019, después de que el presidente en aquel momento, Jimmy Morales, decidiera no renovarlo y acusarlos de "injerencia en los asuntos internos" , así como de "promover la impunidad" y "realizar persecución judicial selectiva".

La molestia de Morales contra la CICIG habría iniciado cuando se acusó a su hermano Sammy Morales y a uno de sus hijos de participar en un fraude fiscal.

En la actualidad, Sammy Morales participa como candidato a la presidencia por el partido FCN-Nación y resalta como parte de los logros del gobierno de su hermano, la expulsión de la CICIG.