EE.UU. sobre impugnación electoral: "Es una grave amenaza a la democracia"

El Gobierno de Estados Unidos se pronunció por impugnación de Elecciones en Guatemala.

Estados Unidos expresó el domingo su "profunda preocupación" ante los cuestionamientos sobre las elecciones en Guatemala que llevaron a una suspensión de la oficialización de los resultados y una repetición de las audiencias de revisión de votos impugnados, acciones promovidas por ocho partidos políticos.

"Socavar las elecciones del 25 de junio sería una grave amenaza para la democracia con implicaciones de largo alcance", dijo en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Además, el Departamento de Estado aseguró que las acciones "violan el espíritu de la constitución de Guatemala".

"Estados Unidos apoya el derecho constitucional del pueblo guatemalteco a elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas y está profundamente preocupado por los esfuerzos que interfieren con el resultado de las elecciones del 25 de junio. Las acciones para interferir con el resultado de las elecciones violan el espíritu de la constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático", aseguraron.

The United States supports the Guatemalan people’s constitutional right to elect their leaders via free and fair elections. We are deeply concerned by the ongoing efforts that interfere with the June 25 election result. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 2, 2023

Finalmente aseguraron que respaldan la decisión del pueblo en cuanto a lo visto en las urnas el domingo pasado.

"Estados Unidos respalda las conclusiones de las numerosas organizaciones guatemaltecas que representan al sector privado y las misiones de observación de la sociedad civil, así como las misiones de observación internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, que encontraron que los resultados publicados en las elecciones guatemaltecas más observadas coincidieron con sus observaciones en todo el país".