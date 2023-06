Edmond Mulet reaparece tras no pasar a segunda vuelta

-

Tras no pasar a segunda vuelta, Edmond Mulet, presidenciable de Cabal, rompe el silencio.

"¡Viva la democracia!", así inició el presidenciable del partido Cabal, Edmond Mulet, un comunicado que emitió luego de no pasar a segunda vuelta como lo había prometido.

"El pueblo ha hablado. Le ha dicho un rotundo no a cualquier intento de dictadura de esta cleptocracia que nos gobierna desde hace mucho: los guatemaltecos se han apropiado de unas elecciones democráticas y transparentes", se lee en el documento.

Además, aseguró que "con humildad" felicita a las dos opciones que la ciudadanía escogió para pasar a segunda vuelta.

"Han escogido a dos opciones para la segunda vuelta, a quienes con humildad les felicito y encomio. Para quienes hemos dedicado nuestra vida a construir la democracia en nuestro país desde hace 40 años, esa es la mayor victoria posible", manifestó.

Al mismo tiempo dijo: "Nos corresponde a todos edificar un país del cual nos sintamos orgullosos y no una sociedad dividida y polarizada, no una sociedad con miedo, no una sociedad de migrantes forzados, sí una Guatemala con futuro".

Y finalizó diciendo que "como guatemalteco, ciudadano y demócrata, apoyaré desde donde pueda para heredar un mejor país que el que recibimos".

¡Viva la democracia!, ¡Viva Guatemala! pic.twitter.com/fwjBHO8uCy — Edmond Mulet (@Edmondmulet) June 27, 2023

El partido Cabal que postuló a Mulet para la presidencia, obtuvo 369,779 votos, el 6.72% del total de sufragios válidamente emitidos.