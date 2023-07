"Es intimidatorio", dice embajador sobre solicitud de datos de digitadores al TSE

-

Embajador ante los EE. UU. y la OEA se expresó por situación electoral de Guatemala.

Ronald Sanders, diplomático de Antiguan Barbuda, embajador ante los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un mensaje en sus redes donde expone su punto de vista sobre el proceso electoral en Guatemala.

"La demanda de la Fiscalía de que el Tribunal Supremo Electoral debe proporcionar detalles de los trabajadores de entrada de datos en el proceso electoral actual en Guatemala es intimidatoria y políticamente cargada. Las elecciones deben estar libres del uso indebido del sistema legal", escribió en su red social.

El proceso electoral ha sido observado por distintos países y se ha cuestionado el actuar de algunos representantes del sector justicia en el país en contra del Tribunal sUpremo Electoral y del partido político Movimiento Semilla.