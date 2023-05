Foro Presidenciables: Los enfrentamientos entre Sandra Torres y Zury Ríos

Las candidatas presidenciales Sandra Torres y Zury Ríos tuvieron varios enfrentamientos verbales durante el Foro Presidenciables 2023.

La noche de este jueves 4 de mayo se realizó el segundo Foro Presidenciables 2023, en el que participaron los candidatos Sandra Torres de la UNE; Zury Ríos de la coalición Valor-Unionista; Edmond Mulet de Cabal y Manuel Conde de Vamos.

En esta ocasión los presidenciables abordaron temas relacionados con la salud y presentaron sus propuestas en ese sentido. Además, se refirieron a la desnutrición en el país.

Enfrentamientos entre Sandra y Zury

Mientras se realizaba el programa, la candidata de la UNE, Sandra Torres y la de la agrupación Valor-Unionista, Zury Ríos tuvieron varios enfrentamientos verbales, por distintos temas.

Durante una de las intervenciones, Torres hizo alusión a que desconocía que hizo Ríos cuando fue diputada en el Congreso de la República. A lo que la candidata de Valor-Unionista respondió que: "Leyes importantes en materias de Salud", puntualizó.

"Yo me pregunto dónde estaba usted, prófuga de la justicia seguramente y no dando cuentas en los Tribunales, es lo que yo me pregunto", afirmó Ríos en relación a Torres.

Por su parte, Torres respondió que entendía que Ríos estuviera "desesperada" por los resultados de las recientes encuestas realizadas sobre los presidenciables y que "eso le estaba afectando su estado anímico".

"Que mal por ella que tenga que recurrir a ese tipo de artimañas, de querer subir en las encuestas. Se está equivocando, pero bueno que Dios la perdone porque yo ya la perdoné", afirmó Torres.

Además, Torres criticó a los otros presidenciables que se encontraban en el Foro. Al igual que Ríos con los otros participantes en el programa que fue televisado esta noche.