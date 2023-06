Entrevista a Armando Castillo, de Viva: "Portillo será el ministro de Economía"

-

La principal propuesta del candidato del partido Viva es generar empleo y seguridad para garantizar la inversión extranjera.

El actual diputado Armando Castillo, candidato a la presidencia por el partido Visión con Valores (VIVA) y Edgar Grisolía, candidato a la vicepresidencia, respondieron en entrevista a Soy502 sobre sus propuestas para gobernar en caso de resultar ganadores.

Castillo defiende la presencia del expresidente Alfonso Portillo en su partido y tras no ser autorizada su participación como aspirante a diputado, el presidenciable afirmó que integrará su Gabinete y será su ministro de Economía.

"Necesitamos figuras que tengan experiencia y recorrido (...) El Alfonso Portillo de hoy no es el de hace 20 o 30 años. De ninguna manera desaprovecharemos el caudal y bagaje de conocimiento", comentó del expresidente condenado en Estados Unidos por lavado de dinero.

Empresarios y políticos

Armando Castillo se define como ingeniero industrial y empresario, al igual que Edgar Grisolía, quien se define como un exportador que abrió mercados para los productos agrícolas nacionales en el Medio Oriente y la India.

Castillo es actualmente diputado de VIVA y fundador de su partido junto con el también excandidato Harold Caballeros. Apuesta por Grisolía, de quien asegura es la primera vez que hace política.

Seguridad: mejorar ingresos de la PNC

El binomio de Viva, asegura que al llegar al poder el Ejército de Guatemala será destinado para cuidar las fronteras e impedir que ingresen personas "indeseables y perseguidas" en otros países. Señaló que si hay necesidad de que los militares acompañen a la Policía Nacional Civil (PNC) en patrullajes ciudadanos, tomarán la decisión de hacerlo.

Castillo comentó que dignificarán a la PNC y a los agentes del Sistema Penitenciario. "La mayoría de los agentes de seguridad y del sistema tienen prácticamente embargados sus salarios. No pueden vivir con esas deudas. Los vamos a depurar y profesionalizar y luego que el CHN (Crédito Hipotecario Nacional) les compré la deuda y les dé tasas preferenciales", señaló.

Economía: atracción de empresas

Castillo señala que al mejorar la seguridad en el país, se garantizará la inversión extranjera, la instalación de empresas y maquila de todo tipo.

El binomio propone descentralizar la economía del país y promover incentivos fiscales ara las empresas que se instalen en áreas rurales. Sin embargo, uno de sus reproches es contra Energuate por el servicio de energía eléctrica en el interior.

"Vamos a darle la oportunidad a Energuate para que mejore la prestación del servicio y si no lo hace, vamos a abrir el mercado para que vengan otras empresas. No hay un eficiente servicio de energía que si no sirve para un televisor, menos para una industria", sentenció.

Aparte, Grisolía señala que el principal problema para atraer inversiones, aparte de la precaria infraestructura vial que el país debe mejorar, es la corrupción.

"El problema es la credibilidad de Guatemala. Los últimos cuatro gobiernos han dejado una imagen lamentable, que hay demasiada corrupción, eso aleja las inversiones", señala Grisolía.

Castillo, en otra de sus propuestas tecnológicas es eliminar el Impuesto de Solidaridad (ISO), promover una ley para aumentar la bonificación mensual de los trabajadores de Q250 a Q500.

Educación: nueva universidad pública

Armando Castillo propone instalar la Universidad Nacional Tecnológica de Guatemala, la cual trabajaría junto con la Universidad de San Carlos, pero ofrecería materias vinculadas a la tecnología para estar en sintonía con el desarrollo de inteligencia artificial.

El presidenciable de Viva, además, propone actualizar el pensum curricular de las escuelas públicas. "No podemos enseñar lo mismo a los niños de la costa que a los de Petén", al mismo tiempo prometió que para los pequeños habrá desayuno, refacción y almuerzo.

A la pregunta de si aceptarían reunirse con Joviel Acevedo, dirigente del Sindicato mayoritario de maestros, Castillo señaló que "le guste o no" tiene representatividad y la van a respetar. "Yo espero que se dé un relevo en el sector sindical. Pero, no importa si es él u otra persona, tenemos la obligación de sentarnos con todos", señaló.

Sin embargo, sí le critica al sindicato de maestros que el Gobierno de Alejandro Giammattei promovió la implementación de un seguro escolar. "Esa es la peor estafa que de este Gobierno y no vimos al magisterio pronunciarse por nada de eso", cuestionó,

Salud: la desnutrición

De llegar al poder, Castillo propone declarar en estado de emergencia la desnutrición que padecen niños en el país. "Es una urgencia nacional. Vamos a instalar campamentos en los municipios afectados por desnutrición", propuso.

Además, señala que su principal propuesta es ampliar la cobertura de los centros de salud. Construirá cuatro hospitales más y estarán ubicados en las regiones que considera abandonadas.

"Tendremos un sistema de salud paralelo e incluiremos a las comadronas, rastreadores (que vigilan a los niños desnutridos), los técnicos dentales... los vamos a capacitar, certificar y darle un servicio más cercano a la población", explicó.

Infraestructura: eliminar COVIAL

"Vamos a eliminar COVIAL", comentó Castillo. Considera que esta dependencia del Ministerio de Comunicaciones no cumple con su papel y propone crear un Instituto Autónomo para que vigile la reparación y mantenimiento de la red vial del país.

Propone, además, redistribuir lo recaudado en el Impuesto de Circulación para que el 60% se destine para el lugar de donde fue recaudado y no se concentre todo en el área central.

Comentó, además, que intervendrán la Unidad de Construcción de Edificios del Estado que considera es "una cueva de ladrones" en donde reina la corrupción "la madre de todos los males".