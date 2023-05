"Estamos rumbo a una dictadura", dice Carlos Pineda previo a llegar a la CC

La candidatura de Carlos Pineda quedó en suspenso por un amparo que otorgó la Sala Sexta al partido Cambio.

EN CONTEXTO: Estas son las primeras manifestaciones a favor de la candidatura de Carlos Pineda

La tarde de este sábado, Carlos Pineda y otros integrantes del partido Prosperidad Ciudadana llegarán a la Corte de Constitucionalidad para presentar una apelación en contra del amparo que la Sala Sexta otorgó y que dejó en suspenso todas las candidaturas de esta agrupación política.

Previo a llegar a presentar la acción legal, el candidato presidencial proclamado, Carlos Pineda, envió un mensaje a sus seguidores en redes sociales.

"Este tema ya no es Carlos Pineda, yo ya no importo realmente, a mi lo que más me preocupa es mi país Guatemala, a esas personas guatemaltecas que no han querido involucrarse en política porque saben que la política es sucia yo los comprendo, pero ahora está en nuestras manos poder rescatar a nuestro país", manifestó.

Posteriormente dijo que le preocupaba la democracia del país, porque hay poderes ocultos.

"Los poderes ocultos que han estado alrededor del Gobierno están confabulando para poder sacarme a mi de la contienda electoral, lo que peligra no es mi candidatura, es el Estado de Derecho y la democracia de nuestro país, estamos rumbo a una dictadura, así pasó en Nicaragua y Venezuela, empiezan cooptando al Estado y luego imponen lo que a ellos se les antoja para poder permanecer en el poder", agregó Pineda.

También pidió a los guatemaltecos unirse y acompañarlo a presentar la apelación a la CC, asegurando que esto era por el bien del país.

Hoy 20 de mayo es una fecha decisiva para nuestra democracia, necesito tu apoyo, acompáñame y comparte este video! pic.twitter.com/wNsl2Oiod9 — Carlos Pineda (@72_cpineda) May 20, 2023

Irregularidades

La solicitud de Amparo se basó en el Expediente 11060 del Departamento de Organizaciones Políticas, en donde se estableció que hubo varias omisiones durante la Segunda Asamblea Nacional de Prosperidad Ciudadana.

Entre ellos: "Se omitió presentar informes económicos, listado de firmas de los delegados presentes..., y se incumplió con la representación de minorías, que determina la norma".

Y, aunque el TSE, conoció el informe, explicó que Organizaciones Políticas facultó al Registro de Ciudadanos resolver la inscripción conforme a derecho.

El amparo fue presentado por el partido Cambio en contra de la Segunda Asamblea Nacional de Prosperidad Ciudadana.