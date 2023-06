Esto dice Carlos Pineda acerca de su Visa de Estados Unidos

-

Carlos Pineda quedó fuera de la contienda electoral luego de estar liderando las encuestas. Sin embargo, uno de los temas que se le criticó fue la falta de visa americana y ahora habló de ello con Soy502.

"Creo que hasta está metida la política en ese tema", sentenció Carlos Pineda, excandidato a la presidencial, al tiempo que aseguró que la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) retuvo durante dos meses sus pasaporte, para luego rechazar su solicitud de Visa.

"Tuvieron mi pasaporte dos meses, algo que nunca antes había visto. Me la devolvieron y no me dieron la Visa. Ellos son soberanos, ellos dicen a quién darle la Visa y a quién no, pero tampoco podés decir que porque no tienes visa eres bueno o malo", manifestó.

Además, calificó como "denigrante" el hecho de que EE.UU. le pida Visa a los guatemaltecos porque "nos discriminan", pues "antes, cuando inició el mundo, no se necesitaba Visa para viajar a ningún lado y ahora hasta la Unión Europea también está hablando de poner Visa a los guatemaltecos".

"Esto sucede porque los políticos no han sido capaces de darles oportunidades a los guatemaltecos y que no piensen en migrar hacia otro país", manifestó.

Según Pineda, él siempre había tenido Visa y la última vez que fue a la embajada a solicitarla, fue el 27 de marzo, luego "retuvieron" su pasaporte dos meses y pues, ahora, carece de ese permiso de ingreso a los EE.UU.

"Yo conozco todos los EE.UU., me encantan los Free Way, los puentes. Tengo muchos amigos, tengo familia allá. Mi abuelita murió allá, me tocó ir a traerla, la enterré", aseguró.

"Tienen su agenda"

Aunque el excandidato a asegura desconocer las razones por las que le negaron la Visa americana, tiene una teoría y consiste en temas políticos.

"También tienen su agenda y también favorecen a algún candidato", dijo, pero se abstuvo de decir nombres.

Además, "confesó" que en pandemia él no se vacunó contra el Covid-19, porque "nunca creí en las vacunas y menos en las que trajeron aquí en Guatemala, pues yo trabajo con vacunas con mi ganado y sé que hay una cadena de frío que respetar y no confiaba en que el Ministerio de Salud estuviera cumpliendo esa cadena", dijo.

Mientras que explicó que la negativa de la Visa sólo fue para él, mas no para su familia.